В день памяти крестителя Руси Владимира во всех храмах звучат колокола

Новости Беларуси. В День крещения Руси колокольный звон объединил православные храмы сразу в нескольких странах. Этой традиции, которая зародилась в Украине, вот уже несколько лет. Считается, что именно Киевский князь Владимир, память которого сегодня чтут православные, крестил Русь в 988 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому звучанию можно было сверять часы. Ровно в полдень тысячи православных звонарей, от Владивостока до Бреста и от Балтийского до Чёрного морей, забили в колокола в память о единой купели и общем крестителе восточнославянских племён.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мелодия, призывающая к миру и взаимоуважению. Соборы и храмы Беларуси, России и Украины в унисон призвали праздничным звоном почтить память равноапостольного князя Владимира, религиозного и политического деятеля, решение которого изменило ход истории для трёх братских народов.

В день памяти крестителя Руси Владимира на колокольне Минского кафедрального собора звонарь Владимир. Он молчалив: мол, лучше колокольных языков о сегодняшнем событии и не скажешь.

На звоннице главного собора столицы пятнадцать колоколов. И все были задействованы в течение 15 минут. Праздничный перезвон между храмами поднялся над городской суетой и границами государств. Это самый звонкий посыл общей радости и единения близких народов.

Прихожане:

Это был, фактически, переход в какое-то новое качество, новый виток культуры и духовного развития.

Спас он, в Царство небесное нас привёл.

Возможно, в язычестве было бы всё так, как тогда было: с многобожием, с разногласием, с раздробленностью. Возможно, и страны бы не было.

С утра в храмах прошли праздничные литургии и молебны. Но даже те, кто не верит в сакральность давних событий, видят пользу от дела всей жизни Владимира. Именно крещенские воды Днепра не дали утонуть в небытие племенам, бурлящим в междоусобицах. И направили восточных славян к твёрдому берегу государственности. Тогда же наши предки отмылись от языческого невежества и заметно повысили свой нравственный возраст.

Иерей Владимир Долгополов, клирик Минского Свято-Духового Кафедрального собора:

Мы считаем верность своим супругам добродетелью, а распутство – пороком. Мы считаем любовь к своей родине также добродетелью, а предательство её – пороком. Мы считаем ложь грехом, а правду – добродетелью. Мы можем предположить, конечно, что, если бы князь Владимир сделал иной выбор, может быть, судьба нашего народа сложилась бы иначе. И ценности, которые мы исповедуем, были бы совершенно иными.

Главная православная святыня столицы, Минская икона Божье Матери, тоже связана с памятью Владимира. По церковному преданию, образ небесной покровительницы ранее находился в Киеве, в Десятичном храме. Название от десятины всех доходов равноапостольного князя, который тогда объединил наших предков. А память о нём сейчас помогает не порвать эту связь во времена, требующие бить во все колокола.