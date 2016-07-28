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Отдельная полоса для общественного транспорта появилась на Каменной горке в Минске

28 июля 2016 17:31
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Новости Беларуси. Добавить скорости общественному транспорту. На Каменной горке провели эксперимент: для автобусов и троллейбусов выделили отдельную полосу.

Раньше общественному транспорту мешали автомобили, которые поворачивали направо с первой полосы. Теперь автобусы и троллейбусы могут начинать движение сразу со второй.

Эксперимент показал, что, транспорт увеличил скорость движения в среднем на 20%. Даже в час пик он прибывает без опозданий.

Отдельные полосы для транспорта планируется организовывать и на других минских улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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