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Новый аппарат МРТ установили в 10-ой больнице Минска

28 июля 2016 17:32
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Новости Беларуси. Установку нового аппарата МРТ завершили в 10-ой городской клинической больнице. Впереди у специалистов наладка оборудования и обучение медперсонала.

Магнитно-резонансный томограф незаменимый диагност в вопросе заболеваний внутренних органов. Новое оборудование позволит выявлять недуги на ранней стадии и значительно увеличить качество медицинских услуг.

К слову, таких аппаратов МРТ сейчас в Минске четыре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первых пациентов при помощи нового томографа обследуют уже в сентябре.

# общество # Медицинское оборудование

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