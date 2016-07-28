Новый аппарат МРТ установили в 10-ой больнице Минска

Новости Беларуси. Установку нового аппарата МРТ завершили в 10-ой городской клинической больнице. Впереди у специалистов наладка оборудования и обучение медперсонала.

Магнитно-резонансный томограф незаменимый диагност в вопросе заболеваний внутренних органов. Новое оборудование позволит выявлять недуги на ранней стадии и значительно увеличить качество медицинских услуг.

К слову, таких аппаратов МРТ сейчас в Минске четыре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.