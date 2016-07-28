Герою Советского союза Василию Мичурину исполнилось 100 лет

Новости Беларуси. Герой Советского союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Человек-легенда Василий Мичурин 28 июля отмечает 100-летний юбилей.

Высокое звание ему присвоили ещё 1940. Он стал самым молодым Героем Советского Союза. В Великую Отечественную освобождал Беларусь. Прошёл с боями Польшу, Чехию, Восточную Пруссию. Брал штурмом Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Мичурин, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского союза:

Эх дороги, пыль да туман...(смеется)

О пройденных милях за вот уж век полковник в отставке Мичурин научился рассказывать с улыбкой. Он давно перелистнул страницу не печальной – трагической – истории. И целого народа, и личной. Сегодня у Василия Сергеевича четверо внуков и шестеро правнуков.

Ещё несколько лет назад он виртуозно катался на лыжах. Теперь вот, шутит, окунулся в мир информационный. Газеты, журналы, телеканалы — он знает все мировые новости. А потому на встречу с журналистами в форме и по форме. А ведь под 30°С жары за окном.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Ну сколько китель Ваш весит?

Василий Мичурин:

Пуд.

А может и больше! Два ордена Красной Звезды, ордена «За мужество», три награды Великой Отечественной войны, орден Ленина, медаль «За отвагу» и ещё три десятка весомых медалей. На мундире уже нет места, часть наград юбиляр бережно хранит в коробке.

Война, сперва Советско-финляндская, Василия Сергеевича застала в городе Горьком, когда ему не было ещё и 23. Он принял присягу и освоил пулемёт «Максим». 11 февраля 1940 в наступательной операции он останется единственным выжившим пулеметчиком своего взвода, а уже 12 бой закончится с большими потерями противника. За ту ночь Мичурин станет и 308 по счету кавалером Золотой Звезды, и самым молодым Героем Советского Союза.

Василий Мичурин:

Это я, курсант Минского военно-политического училища. Помкомвзвод, три угольника – это примерно 24 года.

Затем была Великая Отечественная. Он освобождал Беларусь, участвовал в боях под Смоленском и операции «Багратион», брал Кёнигсберг, а затем – Берлин. 3 мая с боевыми товарищами он водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. И сразу в новый бой. Его подразделение направили в Чехославакию, там ещё сопротивлялись немцы. День Победы герой Мичурин отметит только 13 мая.

Прошло более 70 лет. Сегодня у Василия Сергеевича знатный юбилей – сто лет. А потому снова парадный китель, и встречать гостей. Все с цветами, подарками. И, пожалуй, главными словами: благодарности за Победу, за мир сегодня. И с пожеланиями только одного – здоровья.

Маргарита Новодворская, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Это наше прошлое, это наше настоящее, это наше будущее. Это, я бы сказала, даже не золотой – платиновый, бриллиантовый фонд нашей истории.

В 100 лет Василий Сергеевич бодр и полон сил. И уже приглашает на очередной юбилей!