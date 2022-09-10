«Это праздник всей нашей страны». Наталья Кочанова поздравила белорусов с Днём города Минска

Новости Беларуси. Стела «Минск город-герой» 10 сентября стала отправной точкой торжеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нее собрались многочисленные делегации – представители власти, общественных организаций, трудовых коллективов, гости из городов-побратимов, ветераны и молодежь.

Захар Захаров, ученик средней школы № 182 имени Владимира Карвата:

Хочу сказать про наш город то, что это замечательное место. Я горжусь своим городом. Эти красивые проспекты, красивые места, жемчужные воды, реки, озера – все это очень красиво.

Величественный мемориал традиционно в памятные и важные дни становится эпицентром торжеств. В Год исторической памяти церемония приобретает особое значение. С благодарностью за мирное небо к стеле легли венки и цветы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Всех поздравляю с этим замечательным праздником, днем рождения нашей любимой столицы. Это праздник не только минчан, это праздник всей нашей страны. Мы можем праздновать эти праздники под таким мирным небом благодаря тем людям, которые отстояли свободу и независимость нашей страны. Поэтому очень символично, что праздник начинается с такого важного мероприятия, когда мы возлагаем и отдаем дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.