В ЦИК подвели итоги этапа регистрации кандидатов в депутаты

На 110 мест в Палате представителей Национального собрания Беларуси будут претендовать 265 кандидатов в депутаты. В ЦИК подвели итоги этапа их регистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди претендующих на депутатское кресло – 10 человек младше 31 года. Самому молодому кандидату – 23 года. А самому возрастному – 66 лет. Что касается местных Советов депутатов: на 12 514 мест претендуют свыше 18 тысяч участников избирательной кампании. Не трудно посчитать, что конкуренция составляет полтора человека на одно место.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Традиционно в некоторые Советы, в первую очередь, сельские, поселковые. Там, как правило, безальтернативно идут выборы, но в ряде Советов: областные, городские, районные – конкурс все-таки будет. Политические партии проявили активность. Если так ранжировать по местам, кто проявил большую активность, больше всего выдвинул кандидатов в депутаты на своих партийных съездах, на первом месте – политическая партия «Белая Русь», на втором – Либерально-демократическая партия, на третьем месте – Коммунистическая партия Беларуси, на четвертом – Партия труда и справедливости.

В течение ближайших двух дней кандидатам в депутаты вручат соответствующие удостоверения. Сегодня, 31 января, дан старт самому интересному этапу избирательной кампании. Началась агитация. У претендентов на депутатский портфель появляется возможность донести свою политическую повестку и предвыборную программу до избирателей, а также разъяснить перспективы своей будущей работы депутата. Законодательством предусмотрены различные формы агитационной кампании, чтобы сверить свои политические взгляды и убеждения с электоратом и привлечь новых сторонников.

Константин Сазон, представитель научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Можно вести речь о наличии так называемых массовых публичных мероприятий, к которым условно можно отнести, во-первых, встречи с избирателями. Для депутатов, избирателей и всех остальных граждан Республики Беларусь, которые участвуют в избирательном процессе, важно понимать, что эти встречи с избирателями проводятся специально в предоставленных для этого помещениях. Но сами избиратели могут сынициировать проведение так называемых предвыборных собраний, чтобы провести предвыборную агитацию за кандидата в депутаты, в том числе депутатов Палаты представителей или местного Совета депутатов. Важной формой агитации выступает, безусловно, изготовление печатной агитационной продукции кандидатами. Кандидаты должны помнить и избирательно обращать внимание, что не допускается распространение анонимной агитационной продукции.

Этап предвыборной агитации завершится 24 февраля. В единый день голосования она запрещена. Напомним, что 25 февраля белорусы впервые выберут депутатов всех уровней.