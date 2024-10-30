В Национальном историческом музее Беларуси открылась Рождественская выставка

Новый год в октябре. Елочные игрушки, украшения, тематическая батлейка: Национальный исторический музей Беларуси дарит посетителям настоящую атмосферу праздника. Здесь открылась Рождественская выставка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В коллекции – праздничные открытки, елочные шары, сувениры, датируемые концом XIX – началом XX века. Есть яркие и современные экспонаты. Любопытно, что по игрушкам даже можно изучать географию. В экспозиции – праздничные атрибуты из 70 стран мира: от Китая до Австралии, от США до Перу. Также у посетителей есть возможность увидеть необычные репродукции полотен известных художников. Уникальность картин в том, что они нанесены на елочные шары, каждый из которых – единственный экземпляр в мире.

Полина Жмаченко:

Хоть сейчас и октябрь. А все равно кажется, что сейчас любимый праздник – Новый год.

Галина Лисенкова:

Замечательная выставка. Мы узнали о ней в интернете и решили ее посетить с внучкой. Совершенно не пожалели, потому что действительно здесь очень хорошая и большая экспозиция.

Ирина Коховец, научный сотрудник научно-экскурсионного отдела Национального исторического музея Республики Беларусь:

У всех абсолютно свои разные фавориты. Если брать людей постарше, то они очень любят и рассматривают игрушки Советского периода: ватные, картонные, вот те, которые были на елках 50 и 60 лет назад. А если брать школьников, они тоже очень часто приезжают. Любят современные игрушки, потому что они с отсылками на современную массовую культуру.