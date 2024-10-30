Азарёнок: все говорят «надо!» – вот это и есть демократия

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Надо!» – говорят все. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, бизнес, врачи, учителя, чиновный люд – все говорят «Надо!» Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Началось все с артистов и жителей Жлобина на блестящем «Марафоне единства». А затем подхватили военные. Наши солдаты. Защитники. Победители. И дальше было не остановить. Как вы там петь любили? «Не разбить, не спыніць, не стрымаць». Вот оно. То самое. И не только у нас. Великая Россия устами своего главного философа, глашатая глубинного народа, тоже просит.

Александр Дугин, философ:

Безусловно, надо. И как один из самых ярких, яростных, горячих сторонников Александра Григорьевича Лукашенко, я очень прошу его идти на следующий срок, оставаться во главе Беларуси настолько долго, насколько позволят его жизненные силы. Потому что он – спаситель белорусского народа, величайший лидер славянского мира. Он наша надежда, наш маяк, он наше все – Лукашенко. И я думаю, что никаких сомнений у настоящих патриотов Беларуси и России относительно Александра Григорьевича Лукашенко нет и быть не может. Тем более сейчас все очевидно, что его противники – это враги Беларуси, враги России, враги славянства. Мы видели, что подобного рода люди сделали с Украиной – они развязали братоубийственную войну, они уничтожили Украину, они провалили возможность состояться еще одному восточнославянскому государства. А безукоризненная политика Лукашенко привела к прямо противоположным результатам. К процветающей сильной суверенной Беларуси в союзе с Россией как столп восточнославянской цивилизации. Я думаю, что Лукашенко – образцовый лидер. И он просто не должен уходить, бросать свой народ. И не должен бросать нас, русских, перед лицом той чудовищной угрозы, с которой мы столкнулись. Он самый близкий наш друг, партнер и союзник, он часть нас. Я как горячий сторонник Александра Григорьевича Лукашенко лично прошу его остаться и баллотироваться на следующий срок. И еще на столько сроков, насколько у него будет хватать жизненных сил.

Вспоминаются кадры из великого фильма «Иван Грозный». Государь, утомленный боярской подлостью, удалился в Александрову Слободу. И народ понял – хана. Без него – хана. Затопчут, раздавят копытами, пустят в пыль. И с хоругвями и иконами пошел.

Или другой эпизод. Когда тевтоны стояли у дверей, когда уже сожгли Псков, когда встал вопрос – быть нам иль не быть? – плюнул народ на бояр сивобрюхих и призвал князя Александра.