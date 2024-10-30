Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
«Надо!» – говорят все. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, бизнес, врачи, учителя, чиновный люд – все говорят «Надо!»
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Началось все с артистов и жителей Жлобина на блестящем «Марафоне единства». А затем подхватили военные. Наши солдаты. Защитники. Победители. И дальше было не остановить. Как вы там петь любили? «Не разбить, не спыніць, не стрымаць». Вот оно. То самое.
И не только у нас. Великая Россия устами своего главного философа, глашатая глубинного народа, тоже просит.
Александр Дугин, философ:
Безусловно, надо. И как один из самых ярких, яростных, горячих сторонников Александра Григорьевича Лукашенко, я очень прошу его идти на следующий срок, оставаться во главе Беларуси настолько долго, насколько позволят его жизненные силы. Потому что он – спаситель белорусского народа, величайший лидер славянского мира. Он наша надежда, наш маяк, он наше все – Лукашенко. И я думаю, что никаких сомнений у настоящих патриотов Беларуси и России относительно Александра Григорьевича Лукашенко нет и быть не может. Тем более сейчас все очевидно, что его противники – это враги Беларуси, враги России, враги славянства. Мы видели, что подобного рода люди сделали с Украиной – они развязали братоубийственную войну, они уничтожили Украину, они провалили возможность состояться еще одному восточнославянскому государства.
А безукоризненная политика Лукашенко привела к прямо противоположным результатам. К процветающей сильной суверенной Беларуси в союзе с Россией как столп восточнославянской цивилизации. Я думаю, что Лукашенко – образцовый лидер. И он просто не должен уходить, бросать свой народ. И не должен бросать нас, русских, перед лицом той чудовищной угрозы, с которой мы столкнулись. Он самый близкий наш друг, партнер и союзник, он часть нас. Я как горячий сторонник Александра Григорьевича Лукашенко лично прошу его остаться и баллотироваться на следующий срок. И еще на столько сроков, насколько у него будет хватать жизненных сил.
Вспоминаются кадры из великого фильма «Иван Грозный». Государь, утомленный боярской подлостью, удалился в Александрову Слободу. И народ понял – хана. Без него – хана. Затопчут, раздавят копытами, пустят в пыль. И с хоругвями и иконами пошел.
Или другой эпизод. Когда тевтоны стояли у дверей, когда уже сожгли Псков, когда встал вопрос – быть нам иль не быть? – плюнул народ на бояр сивобрюхих и призвал князя Александра.
Вот это и есть народовластие. Наше. Глубинное. И эти видео – они простые. Сняты на телефон. Часто на коленке. Но от сердца. От души.
Золото, золото
Сердце народное!
Сила народная,
Сила могучая –
Совесть спокойная,
Правда живучая!
В этом наша правда. На ней и стоим. «Надо!» – простит Александра Григорьевича белорусский народ. Вся славянская цивилизация. Просит каждый из нас. Значит, победа за нами!
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