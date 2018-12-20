Ледяные цветы на воде наблюдали в Могилёвской области

Новости Беларуси. Редкое явление попало в объектив фотокамеры в Могилёвской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы на воде, сплетённые из ледяных кристаллов, на мгновенье появились на реке, которую ещё полностью не сковал мороз. Такое природное творчество – результат резкого перепада температуры воздуха. Ледяные кружева не долговечны. Их с лёгкостью разрушает любое дуновение ветра.