Новости Беларуси. Крупнейшее информационное агентство Беларуси БелТА готовится к 100-летнему юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно является главным источником официальной информации и новостей страны и мира. Ими ежедневно пользуются СМИ и госорганы. В структуре агентства – интернет-портал, мультимедийный пресс-центр, издательство, газета и журналы.