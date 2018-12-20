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БелТА готовится к 100-летнему юбилею

20 декабря 2018 08:44
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Новости Беларуси. Крупнейшее информационное агентство Беларуси БелТА готовится к 100-летнему юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелТА готовится к 100-летнему юбилею-1

Оно является главным источником официальной информации и новостей страны и мира. Ими ежедневно пользуются СМИ и госорганы.

В структуре агентства – интернет-портал, мультимедийный пресс-центр, издательство, газета и журналы.

БелТА готовится к 100-летнему юбилею-4

А снимки и фотографы БелТА известны во всём мире. Фотохроника агентства насчитывает более 200 тысяч уникальных кадров.

Подробности в видеоматериале

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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