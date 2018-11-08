Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»

Прохладный ноябрь тоже может быть в тренде. Главное – подобрать правильную обувь. Тепло и красиво – модный компромисс подскажет стилист.

Елизавета Логвина, стилист: Можно выделить несколько модных трендов осень-зима 2018-2019. В первую очередь это квадратный нос сапог-ботильонов, круглые каблуки, высокий устойчивый каблук, всяческие анималистичные принты, принты питона, также клетка, полоска и самые разнообразные орнаменты.

Зафиналит любой аутфит ультрамодная обувь компании «Марко». Осенне-зимняя коллекция буквально зеркалит природную колористику и добавляет сочности даже в повседневные луки. Модным бестселлером дизайнеры и в этом сезоне называют батфорты . Интегрировать в свой образ сапожки выше колена позволительно даже дюймовочкам.

Елизавета Логвина: В коллекции «Марко» представлены отличные варианты ботфортов на грубой активной шнуровке с заклепками, на замке, который начинается у основания ноги и заканчивается практически в зоне бедра, что визуально очень удлиняет ножку.

Елизавета Логвина: Для более романтичных натур в коллекции «Марко» можно найти ботильоны, ботинки на высоком каблуке . Очень хорошая модель в винном цвете в лаковой фактуре.

Умеренную классику или деликатный кэжуал в образах провозглашают самобытные ботильоны . Остроносые формы и причудливые каблуки – гламурные пазлы экстравагантного лука визуально вытягивают женственный силуэт.

Модная философия сезона продиктована смелой эклектикой стиля. Гранж эстетика, активный декор и даже аппликации – особый лоск ботинок «Марко», способных подчеркнуть изящность длинных ножек.

Елизавета Логвина: Ботинки в стиле милитари с обилием декора, шипы, заклепки, цепи. В коллекции «Марко» представлено достаточно много моделей формата.

Щеголять с комфортом по мокрой брусчатке? С «Марко» позволительно даже это. Модели спорт-шик оживят даже самый консервативный ансамбль.

Елизавета Логвина:

Отличные варианты в лаковой коже и в замшевой. На моделях можно увидеть обилие принтов, большим преимуществом является внутренняя меховая отделка.