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Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»

08 ноября 2018 07:53
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Прохладный ноябрь тоже может быть в тренде. Главное – подобрать правильную обувь. Тепло и красиво – модный компромисс подскажет стилист.

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»-1

Елизавета Логвина, стилист:  
Можно выделить несколько модных трендов осень-зима 2018-2019. В первую очередь это квадратный нос сапог-ботильонов, круглые каблуки, высокий устойчивый каблук, всяческие анималистичные принты, принты питона, также клетка, полоска и самые разнообразные орнаменты.  

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»-4

Зафиналит любой аутфит ультрамодная обувь компании «Марко». Осенне-зимняя коллекция буквально зеркалит природную колористику и добавляет сочности даже в повседневные луки. Модным бестселлером дизайнеры и в этом сезоне называют батфорты. Интегрировать в свой образ сапожки выше колена позволительно даже дюймовочкам. 

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»-7

Елизавета Логвина:
В коллекции «Марко» представлены отличные варианты ботфортов на грубой активной шнуровке с заклепками, на замке, который начинается у основания ноги и заканчивается практически в зоне бедра, что визуально очень удлиняет ножку.  

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»-10

Умеренную классику или деликатный кэжуал в образах провозглашают самобытные ботильоны. Остроносые формы и причудливые каблуки – гламурные пазлы экстравагантного лука визуально вытягивают женственный силуэт.

Елизавета Логвина:  
Для более романтичных натур в коллекции «Марко» можно найти ботильоны, ботинки на высоком каблуке. Очень хорошая модель в винном цвете в лаковой фактуре.

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»-13

Модная философия сезона продиктована смелой эклектикой стиля. Гранж эстетика, активный декор и даже аппликации – особый лоск ботинок «Марко», способных подчеркнуть изящность длинных ножек.    

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»-16

Елизавета Логвина:  
Ботинки в стиле милитари с обилием декора, шипы, заклепки, цепи. В коллекции «Марко» представлено достаточно много моделей формата.  

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»-19

Щеголять с комфортом по мокрой брусчатке? С «Марко» позволительно даже это. Модели спорт-шик оживят даже самый консервативный ансамбль.  

Елизавета Логвина:  
Отличные варианты в лаковой коже и в замшевой. На моделях можно увидеть обилие принтов, большим преимуществом является внутренняя меховая отделка.   

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»-22

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