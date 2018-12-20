Сотрудники КГБ Беларуси отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. С первых дней эта спецструктура стоит на защите суверенитета и территориальной целостности государства. Профессиональный праздник отмечают сотрудники органов госбезопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одному из ключевых силовых ведомств страны исполнился 101 год. Бойцы невидимого фронта обеспечивают национальную безопасность страны: ведут борьбу с терроризмом, коррупцией, торговлей оружием и наркотиками. Также они вовлечены в решение задач экономического сектора.