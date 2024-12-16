В Минске свыше 700 единиц техники устраняют последствия циклона «Зива»

И о погоде. Столичные службы устраняют последствия циклона «Зива». Он принес осадки, сильнейший ветер и потепление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
И о погоде. Столичные службы устраняют последствия циклона «Зива». Он принес осадки, сильнейший ветер и потепление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На борьбу со стихией на улицы города вышло свыше 700 единиц техники. На время сложных погодных условий дорожники просят водителей воздержаться от парковки машин вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе. Также напоминают об уборке снега вокруг своих авто. Возле жилых домов расчисткой территории занимаются коммунальщики. Для дворников снегопад продлил рабочий день. Задействовано около 1700 человек.
Марина Толстик, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:
Местные жители могут помочь по уборке дворовых территорий от снега, приобщившись к общему делу. Инвентарь можно получить в жилищно-эксплуатационных участках, на каждом ЖЭУ отведено место, где выдается инвентарь для жителей. В полном объеме обеспечено предприятие системой жилищно-коммунального хозяйства необходимым инвентарем: лопатами, скребками. Так что, если есть такое желание, то, пожалуйста, мы рады.
Активно обрабатывают пешеходные дорожки реагентами, чтобы горожане могли безопасно передвигаться. Израсходовано более 20 тонн песчано-соляной смеси.