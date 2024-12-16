В Минске свыше 700 единиц техники устраняют последствия циклона «Зива»

И о погоде. Столичные службы устраняют последствия циклона «Зива». Он принес осадки, сильнейший ветер и потепление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На борьбу со стихией на улицы города вышло свыше 700 единиц техники. На время сложных погодных условий дорожники просят водителей воздержаться от парковки машин вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе. Также напоминают об уборке снега вокруг своих авто. Возле жилых домов расчисткой территории занимаются коммунальщики. Для дворников снегопад продлил рабочий день. Задействовано около 1700 человек.