В чём суть гибридной войны в современных реалиях, и почему военное образование привлекает белорусскую молодёжь?

Новости Беларуси. Патриотизм, верность воинскому долгу и готовность к самопожертвованию. А еще умение одеться за минуту, гвоздь в стену вбить да полонез станцевать. И высокоморальные качества, и жизненно необходимые умения. В идеале всё это и еще многое другое отличает воспитанников Минского суворовского военного училища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стартовая площадка подготовки профессиональных кадров для белорусской армии на неделе отметила 65-летний юбилей. Юношеские годы не проходят мимо. Выпускники Минского суворовского училища встретились в день 65-летия альма-матер «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». Этот знаменитый девиз не только не теряет актуальность – его ценность растет. Каждый, кто окончил училище, навсегда остается суворовцем и неподдельно гордиться тем, что был кадетом.

Среди выпускников Минского суворовского – государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков, заместитель госсекретаря Совбеза Михаил Пузиков, заместители министра обороны Сергей Потапенко и Сергей Симоненко.

Белорусское военное образование, основанное на многолетних традициях, готово отвечать, в том числе и на новые вызовы и угрозы. И это особенно важно в эпоху, когда на первый план выходят гибридные войны. О науке побеждать – на любой войне и в мирной жизни – материал Евгения Пустового. Ни один флешмоб даже на трендовые темы не соберет столько молодежи. А желание овладеть профессией родину защищать собрало. Первые и сознательные па на армейскую стезю под марш – здесь даже музыкальное сопровождение организовали.

В субботнее утро один из самых закрытых вузов страны – Военная академия – открыл свои двери для потенциальных курсантов. Такого интереса не ждали даже организаторы. Генералы и те не скрывали своего приятного удивления.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:

Мы, честно говоря, приятно удивлены, что сегодня около 2 тысяч человек, причем ребята старших курсов. Приятно, что даже девушки проявляют повышенный интерес к нам. Здесь даже те, кому война – это забава. Офицер Александр Ткаченко привел на встречу цвета хаки и своего сына, и соседского ребенка.

Александр Ткаченко, преподаватель Военной академии Беларуси:

Это мальчики. Это вообще их святой долг, если так можно сказать. Говоря о том, будут ли они военными или не будут, будут продолжать традиции своих родителей или не будут – это, наверное, им стоит осознать, понять и сделать в своем будущем правильный, осознанный выбор.

Осознанный выбор ими уже сделан. Среди желающих стать офицерами выделялись суворовцы и кадеты. Выделялись не только выправкой и формой, но и содержанием своей позиции.

Если ты становишься военным, это большая честь. Я сам удивлен, что много ребят с «гражданки» приходят и поступают сюда. Если они сюда приходят, значит, они уже заинтересованы в этом.

У меня предки были все военные. Я тоже хочу служить своей Родине, продолжить традицию. За 65 лет существования суворовского училища – а это, по армейским меркам, возраст генеральский – появились свои традиции и принципы. Один из неформальных тезисов: «Офицером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Виктор Лисовский:

Наша молодежь видит, что происходит сегодня у наших братьев, у наших соседей, и они не хотят, чтобы эта беда пришла на нашу территорию. Поэтому когда мы говорим, этот информационный стержень, помимо тех целей, задач, которые мы ставим при подготовке наших специалистов, это главный идеологический компонент, чтобы они правильно понимали суть всех процессов, которые происходят в государстве. Вот как раз чувство Родины мощнее любых ядерных щитов. Разрушить идеи суверенитета и государственности – значит, победить страну. Это один из постулатов современных конфликтов.

Александр Тищенко, военный аналитик:

Сегодня нет фронтов. Сегодня цель любой войны – разорвать страну изнутри, то есть запустить механизм самоуничтожения. Войны начинаются далеко до выстрелов.

Белорусские военачальники понятие «гибридный конфликт» заложили в концепцию национальной безопасности. А подготовку к нему – в программу военного образования. Виктор Лисовский:

Все процессы закрытые, которые сегодня проходят, особенно в IT-отрасли, и всё остальное прочее, они всегда во всех развитых в военно-экономическом отношении государствах идут сначала в военный сектор. Все технологии современные внедрены сегодня в образовательный процесс: сами технологии и средства, с помощью которых мы их реализуем.

Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство. Гибридные конфликты начинаются без объявления войны. Чужих войск на территории нет, а опасные идеи – уже в головах.

Александр Ивановский, профессор-консультант Академии управления при Президенте Беларуси:

Идет навязывание других образов и других ценностей. В качестве примера могу привести буквально полное засорение нашего языка англоязычными терминами. Допустим, «фейк» – это не белорусское, не русское слово, хотя были раньше аналоги – «утки», «клюквы» и так далее. Поэтому это вопрос очень серьезный, потому что он меняет мировоззрение. Когда нравственный щит нации нельзя проломить, а государственную вертикаль не получится дискредитировать, в бой идет второй эшелон информационных диверсантов – атака на эмоции. Александр Тищенко:

Появились технологии, которые это позволяют делать на более высоком уровне. Сейчас главная цель – не сознание человека, а подсознание. Что называется, индивидуальный подход. Учитывая ментальность и ценности, того либо иного этноса, болевые точки ищут через социальные ценности и различные мэссенджеры. Современная редакция призыва Сократа «Заговори, и я тебя узнаю» звучит как «Поставь лайк, и я тобой буду манипулировать».

Александр Ивановский:

Если ты 30 раз лайкнул, то тебя знают лучше, чем знает тебя сосед. А если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем знает твоя жена. Все эти данные хранятся в Америке, в штате Юта: там есть мощнейшее хранилище, где данные структурированы в профиле. Размеры профиля достигают примерно в 300 единиц, где, в основном, учитываются твои связи, окружение.

Игорь Филинчук, курсант Военной академии Беларуси:

Моральная и психологическая подготовка является неотъемлемой частью по подготовке офицера сил спецопераций, потому что задачи могут выполняться как на своей территории, так и неизвестной – территории противника. Она променяла пуанты на берцы. Курсантка Военной академии рассказала о своём профессиональном выборе Мобильные силы – это один из основных элементов сдерживания в современных конфликтах. И силы специальных операций компактной белорусской армии – в десятке европейского спецназа. Но, впрочем, и танки гибридных войн не боятся.

Сергей Мазовка, начальник общевойскового факультета Военной академии Беларуси:

Меняется тактика ведения боевых действий при помощи бронегрупп. Армейский ВУЗ – один из самых, что называется, укомплектованных. Новинки вооружений сразу же дублируют тренажерами. Они полностью имитируют технику или оружие. Только так намного дешевле – готовить профессионалов в погонах.

Виктор Лисовский:

Мировым брендам образовательных технологий, средств обучения... Выставку в Штутгарте, которая ежегодно проходит, мы тоже посещаем практически ежегодно. Хочу сказать, что все эти проекты реализуются также на наших основных факультетах. Можно сказать, на самой высоте – это белорусские стражи неба. Непробиваемая ПВО – еще один аргумент в современных войнах. Противостояния на Ближнем Востоке и в ближних странах показывают: дирижирует ситуацией авиация. Но та самая палочка в руках ПВО.

Михаил Льгов, начальник кафедры факультета ПВО Военной академии Беларуси:

Если нет нормального противовоздушного прикрытия объектов, то, соответственно, удачи на земле искать не приходится. Альма-матер белорусского офицерства выросла из училища противовоздушной обороны. Поэтому и к факультету ПВО отношение особое, а оснащение – самое современное.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это классный вариант зенитно-ракетного комплекса с архаическим названием «Стрела». Он способен поражать современные летающие объекты: от беспилотников до «Стелс». По этому тренажеру учатся курсанты Военной академии в течение полугода, а затем их ждут реальные боевые пуски.

У белорусского вооружения советский запас прочности, но современные технологии. Хотя самый важный инструмент в технологиях современных конфликтов – это запас патриотизма и гражданской позиции.