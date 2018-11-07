Юношеские годы не проходят мимо. Выпускники Минского суворовского училища встретились в день 65-летия альма-матер

Новости Беларуси. Объединяет и в службе, и в дружбе. Сегодня, 7 ноября, выпускники Минского суворовского собрались в альма-матер по случаю 65-летия военного училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, всё началось с построения на плацу, а после воспоминаниями делились в классах.

В советское время училищу 12 раз присуждали почетный приз – бюст Александра Суворова. Кстати, уже 27 лет он хранится в Минском училище. Сегодня здесь те, кто застал то самое последнее награждение, и те, кто совсем недавно покидал стены училища.

Александр Бондаренко, командир роты:

Самое главное – это мои друзья, товарищи, которые вместе со мной постигали науку побеждать. Жизнь в первую очередь показывает каждому из нас, что это не просто необходимо – можно сказать, это жизненный путь каждого мужчины, который хочет быть полезным своему государству и своему народу.

Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:

Педагоги, офицеры, воспитанники достойно продолжают традиции тех выпускников, которые заложены были и продолжались на протяжении всей истории нашего училища. Выпускники Минского суворовского военного училища, как и все суворовцы, имеют свое кадетское братство. Юношеские годы, проведенные вместе, не проходят мимо.