Она променяла пуанты на берцы. Курсантка Военной академии рассказала о своём профессиональном выборе

Новости Беларуси. Противоядие от войн за интеллект неосязаемо. Отдельную науку – военную психологию – постигают в течение нескольких лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем мускулатура здесь роли не играет. Всё чаще среди отличников Военной академии – девушки.

Валерию Зыщик мама видела балериной. Но сама девушка вместо пуант выбрала берцы. Сначала на хрупких плечах были кадетские погоны, затем курсантские, впереди – лейтенантские. А чуткость натуры – характерный плюс для военного психолога.