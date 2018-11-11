Прямой эфир

Она променяла пуанты на берцы. Курсантка Военной академии рассказала о своём профессиональном выборе

11 ноября 2018 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Противоядие от войн за интеллект неосязаемо. Отдельную науку – военную психологию – постигают в течение нескольких лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем мускулатура здесь роли не играет. Всё чаще среди отличников Военной академии – девушки.

Она променяла пуанты на берцы. Курсантка Военной академии рассказала о своём профессиональном выборе-1

Она променяла пуанты на берцы. Курсантка Военной академии рассказала о своём профессиональном выборе-3

Валерию Зыщик мама видела балериной. Но сама девушка вместо пуант выбрала берцы. Сначала на хрупких плечах были кадетские погоны, затем курсантские, впереди – лейтенантские. А чуткость натуры – характерный плюс для военного психолога.

Она променяла пуанты на берцы. Курсантка Военной академии рассказала о своём профессиональном выборе-6

Валерия Зыщик, курсант Военной академии Беларуси:
Да, я бы смогла поднять боевой дух у подразделения, это безусловно.

А вот у без пяти минут выпускника академии Игоря Филинчука тот самый боевой дух всегда в тонусе. Он – будущий офицер сил специальных операций.

В чём суть гибридной войны в современных реалиях, и почему военное образование привлекает белорусскую молодёжь?

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Валерия Зыщик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?
11 ноября 2018 17:29

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?
11 ноября 2018 17:28

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?

Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»
11 ноября 2018 17:18

Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»