Она променяла пуанты на берцы. Курсантка Военной академии рассказала о своём профессиональном выборе
Новости Беларуси. Противоядие от войн за интеллект неосязаемо. Отдельную науку – военную психологию – постигают в течение нескольких лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем мускулатура здесь роли не играет. Всё чаще среди отличников Военной академии – девушки.
Валерию Зыщик мама видела балериной. Но сама девушка вместо пуант выбрала берцы. Сначала на хрупких плечах были кадетские погоны, затем курсантские, впереди – лейтенантские. А чуткость натуры – характерный плюс для военного психолога.
Валерия Зыщик, курсант Военной академии Беларуси:
Да, я бы смогла поднять боевой дух у подразделения, это безусловно.
А вот у без пяти минут выпускника академии Игоря Филинчука тот самый боевой дух всегда в тонусе. Он – будущий офицер сил специальных операций.
В чём суть гибридной войны в современных реалиях, и почему военное образование привлекает белорусскую молодёжь?