В Беларуси начинаются основные мероприятия благотворительного марафона «От всей души»

Оказать помощь долгожителям и ветеранам – основные мероприятия благотворительного марафона «От всей души» начинаются сегодня, 3 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди золотого возраста остаются активными гражданами. Продолжают, используя свои знания и опыт, вносить огромный вклад в развитие Беларуси. Это слова Александра Лукашенко о тех, кто, не жалея сил, трудился, чтобы в нашей любимой стране воцарились единство, взаимная поддержка и общественное согласие. Государство продолжает следовать такой социальной политике, которая помогает окружить каждого пожилого заботой и вниманием.

В формате чаепитий и круглых столов до середины января состоятся встречи старшего и молодого поколений, организуют концерты, театрализованные представления, поздравления на дому. В Большом театре Беларуси сегодня вечером состоится торжественное открытие городской благотворительной инициативы.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Акция направлена на то, чтобы окружить заботой, вниманием наших пожилых людей, наше старшее поколение, ветеранов войны, труда. Она показывает, насколько необходимо то внимание, которое проявляет наша молодежь к нашему старшему поколению. Вы не представляете, с каким трепетом, блеском в глазах наши дедушки, бабушки, ветераны принимают нашу молодежь. И это не только какие-то творческие встречи, это помощь наших молодых людей пожилому поколению в домашнем хозяйстве.