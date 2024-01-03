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ПВТ начинает приём документов для регистрации резидентов

03 января 2024 07:51
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Прием документов для регистрации компаний в качестве новых резидентов начинает сегодня, 3 января, Парк высоких технологий. Этот процесс продолжится ровно неделю – до 10 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПВТ начинает приём документов для регистрации резидентов-1

Требования к оформлению бизнес-проектов подробно изложены в методических рекомендациях. При наличии вопросов можно обращаться в отдел регистрации. Оценивая сейчас IT-сферу, экономисты прогнозируют, что в этом году отрасль выйдет в плюс. Для этого по поручению Президента проводится комплексная работа по сохранению кадрового потенциала, укреплению внутреннего спроса на IT-услуги, привлечению компаний-резидентов ПВТ к разработке продуктов для нужд предприятий. Речь идет о создании собственных IT-решений для машиностроения, транспорта, медицины, госуправления.

# Парк высоких технологий в Минске # общество

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