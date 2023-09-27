В чём секрет удачной рыбалки? Отправились с профессионалом в Заславль за крупным уловом

Вероника Макаревич, корреспондент:

Ловись, рыбка, большая да маленькая. К сожалению, в реальной жизни это сказочное заклинание вряд ли сработает. А вот что именно поможет ухватить ценный трофей, узнаем прямо сейчас. Спойлер: место и время имеют значение.

Сегодня за богатым уловом мы отправились в Минскую область. Гребной канал в Заславле встретил нас ярким солнцем, а это хороший знак. Стало быть, рыбалка пройдет на ура.

Евгений Нюхтилин, рыболов-спортсмен, участник международных соревнований, чемпион Республики Беларусь по фидерной ловле:

Рыба менее подвержена на какие-то погодные условия, если довольно ровное давление, стабильное, нет аномальных природных осадков, ливня, ветра большого. Осенью рыба сбивается в стаи, ищет более глубокие места для стоянок, миграции, зимовки. Хочется какой-то более глубоководный участок с небольшим течением, если река. Если это озеро, то необходимо ловить подальше от берега, где есть какое-то русло. Райский уголок найден – самое время подготовить наживку.

Вероника Макаревич:

Расскажите что у нас сегодня в меню, чем мы будем прикармливать нашу рыбку? Евгений Нюхтилин:

В меню классические насадки: опарыш, мотыль. Его больше всего любит вся пресноводная белая мирная рыба. Мы будем прикармливать рыбу кормушкой.

– Я побуду хозяйкой. Что мне нужно делать?

– Перемешайте в прикормке мотыля, сделайте его более однообразным составом.

– Они живые, да?

– Да.

Евгений Нюхтилин:

Мы забили кормушку, и сейчас нам необходимо на крючок повесить нашего мотыля в комбинации с опарышем.

– Он куда-то хочет убежать. В воду, мне кажется.

– Туда мы его сейчас и отправим. Пара точных движений – и вот завтрак обитателям водоема подан.

Евгений Нюхтилин:

У нас в прилове сегодня может быть как подлещик, так и плотва. Возможно, даже окунь позарится. Смотрите! Уже и клюет.

– Такой азарт, вы бы знали!

– Можно подержать?

Первое правило рыбака! Не берите добычу в руки, если вы не уверены, что сможете ее удержать. Благо, удача на нашей стороне. Позже на крючке появился очередной трофей.

Эта рыбка у нас помельче – подлещик. Сейчас мы возьмем специальное приспособление, которое называется экстрактор, и достанем безопасно изо рта у него крючок.

Чтобы более успешно ловить, необходимо применять более деликатные снасти. И эти советы работают. Не успели глазом моргнуть, как на том конце лески снова началась борьба.

– Ну что, дождались мы своего трофея! Крупный подлещик. Думаю, на сегодня будем заканчивать рыбалку.

– Да, скоро садок не выдержит от такого количества рыбы.