В чём секрет удачной рыбалки? Отправились с профессионалом в Заславль за крупным уловом
Вероника Макаревич, корреспондент:
Ловись, рыбка, большая да маленькая. К сожалению, в реальной жизни это сказочное заклинание вряд ли сработает. А вот что именно поможет ухватить ценный трофей, узнаем прямо сейчас. Спойлер: место и время имеют значение.
Сегодня за богатым уловом мы отправились в Минскую область. Гребной канал в Заславле встретил нас ярким солнцем, а это хороший знак. Стало быть, рыбалка пройдет на ура.
Евгений Нюхтилин, рыболов-спортсмен, участник международных соревнований, чемпион Республики Беларусь по фидерной ловле:
Рыба менее подвержена на какие-то погодные условия, если довольно ровное давление, стабильное, нет аномальных природных осадков, ливня, ветра большого. Осенью рыба сбивается в стаи, ищет более глубокие места для стоянок, миграции, зимовки. Хочется какой-то более глубоководный участок с небольшим течением, если река. Если это озеро, то необходимо ловить подальше от берега, где есть какое-то русло.
Райский уголок найден – самое время подготовить наживку.
Вероника Макаревич:
Расскажите что у нас сегодня в меню, чем мы будем прикармливать нашу рыбку?
Евгений Нюхтилин:
В меню классические насадки: опарыш, мотыль. Его больше всего любит вся пресноводная белая мирная рыба. Мы будем прикармливать рыбу кормушкой.
– Я побуду хозяйкой. Что мне нужно делать?
– Перемешайте в прикормке мотыля, сделайте его более однообразным составом.
– Они живые, да?
– Да.
Евгений Нюхтилин:
Мы забили кормушку, и сейчас нам необходимо на крючок повесить нашего мотыля в комбинации с опарышем.
– Он куда-то хочет убежать. В воду, мне кажется.
– Туда мы его сейчас и отправим.
Пара точных движений – и вот завтрак обитателям водоема подан.
Евгений Нюхтилин:
У нас в прилове сегодня может быть как подлещик, так и плотва. Возможно, даже окунь позарится. Смотрите! Уже и клюет.
– Такой азарт, вы бы знали!
– Можно подержать?
Первое правило рыбака! Не берите добычу в руки, если вы не уверены, что сможете ее удержать. Благо, удача на нашей стороне. Позже на крючке появился очередной трофей.
Эта рыбка у нас помельче – подлещик. Сейчас мы возьмем специальное приспособление, которое называется экстрактор, и достанем безопасно изо рта у него крючок.
Чтобы более успешно ловить, необходимо применять более деликатные снасти.
И эти советы работают. Не успели глазом моргнуть, как на том конце лески снова началась борьба.
– Ну что, дождались мы своего трофея! Крупный подлещик. Думаю, на сегодня будем заканчивать рыбалку.
– Да, скоро садок не выдержит от такого количества рыбы.
– В чем секрет успеха?
– Надо терпение, прикармливать рыбу обязательно. Один из самых важных факторов, чтобы у нас вообще водилась рыба – надо ее отпускать ее восвояси, чтобы она дальше продолжала расти и радовать нас, рыболовов.