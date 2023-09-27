Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Будем готовить сырники. Для этого блюда понадобится творог 5 %-ный, сахар, ванилин, куриное яйцо, мука, кокосовая стружка и соль. Для соуса понадобится клубника. Она может быть как свежей, так и свежемороженой – все зависит от сезонности.

Соус называется клубничное кули, что на простом языке – пятиминутка. В состав входит клубника и сахар. Берем 400 граммов творога, добавляем три столовые ложки сахара, куриное яйцо, ванилин на кончике ложки. Три столовые ложки муки – нужно смотреть в зависимости от жирности и влажности творога.

Растираем до однородной массы, чтобы растворился сахар, равномерно распределилось яйцо, мука. Смотрим, насколько масса получилась липкой. Если слишком жидкая, добавляем еще муки.

Формуем сырники. Нужно разделить массу на равные части. Идеальный вес сырников – 60-70 граммов. Формуем шарики, чтобы сырники были красивые и ровные. Обильно обкатываем сырники в муке. Можно использовать кукурузную муку, смесь пшеничной муки и кукурузного крахмала, что даст отличную корочку.

После того как мы запанировали сырники, будем придавать им форму. Если готовим для детей, можно сделать звездочки, треугольники, солнышки.

Укладываем сырники на сковородку по часовой стрелке, начиная от 12 часов по кругу, чтобы было понятно, какой из них оказался на сковородке раньше.

Пока обжариваются сырники, приготовим соус – клубничное кули. Для этого берем клубнику и отправляем в сотейник. Добавляем сахар. Делаем соус не очень сладким, чтобы чувствовалась кислинка и уравновешивала вкус сладких сырников.

Переворачиваем сырники – должен быть золотистый цвет. Жарим с другой стороны до такого же цвета. Доводим до кипения клубнику. Нужно, чтобы растворился сахар и закипело. Очень важный момент! Любую ягоду нельзя долго кипятить, потому что она будет терять цвет.

Сырники стали румяными, снимаем их на противень. Отправляем их в духовку.

Соус закипел, будем его блендерить одну минуту.

В соусе еще остались крупинки, их нужно убрать. Используем сито с мелкими дырочками и процеживаем соус. Берем ложку и начинаем протирать – ускоряем процесс. Соус получается однородный, не расслаивается.