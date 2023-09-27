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Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления

27 сентября 2023 11:07
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Будем готовить сырники.

Для этого блюда понадобится творог 5 %-ный, сахар, ванилин, куриное яйцо, мука, кокосовая стружка и соль. Для соуса понадобится клубника. Она может быть как свежей, так и свежемороженой – все зависит от сезонности.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-1

Соус называется клубничное кули, что на простом языке – пятиминутка. В состав входит клубника и сахар.

Берем 400 граммов творога, добавляем три столовые ложки сахара, куриное яйцо, ванилин на кончике ложки. Три столовые ложки муки – нужно смотреть в зависимости от жирности и влажности творога.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-4

Растираем до однородной массы, чтобы растворился сахар, равномерно распределилось яйцо, мука. Смотрим, насколько масса получилась липкой. Если слишком жидкая, добавляем еще муки.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-7

Формуем сырники. Нужно разделить массу на равные части. Идеальный вес сырников – 60-70 граммов. Формуем шарики, чтобы сырники были красивые и ровные.

Обильно обкатываем сырники в муке. Можно использовать кукурузную муку, смесь пшеничной муки и кукурузного крахмала, что даст отличную корочку.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-10

После того как мы запанировали сырники, будем придавать им форму. Если готовим для детей, можно сделать звездочки, треугольники, солнышки.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-13

Укладываем сырники на сковородку по часовой стрелке, начиная от 12 часов по кругу, чтобы было понятно, какой из них оказался на сковородке раньше.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-16

Пока обжариваются сырники, приготовим соус – клубничное кули. Для этого берем клубнику и отправляем в сотейник. Добавляем сахар. Делаем соус не очень сладким, чтобы чувствовалась кислинка и уравновешивала вкус сладких сырников.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-19

Переворачиваем сырники – должен быть золотистый цвет. Жарим с другой стороны до такого же цвета.

Доводим до кипения клубнику. Нужно, чтобы растворился сахар и закипело. Очень важный момент! Любую ягоду нельзя долго кипятить, потому что она будет терять цвет.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-22

Сырники стали румяными, снимаем их на противень. Отправляем их в духовку.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-25

Соус закипел, будем его блендерить одну минуту.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-28

В соусе еще остались крупинки, их нужно убрать. Используем сито с мелкими дырочками и процеживаем соус. Берем ложку и начинаем протирать – ускоряем процесс. Соус получается однородный, не расслаивается.

Как сделать идеальные сырники? Шеф-повар назвал главные секреты приготовления-31

Сырники готовы. Приступаем к сервировке. Наливаем соус в центр тарелки. Укладываем сырники. Украшаем сахарной пудрой. Добавляем по краям кокос.

Михаил Анищенко:
Главное, что нужно запомнить, – качество творога и поменьше муки.

# Рецепты # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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