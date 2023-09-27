Карпенков: сдача на краповый берет не просто тяжёлая – она страшно тяжёлая

Новости Беларуси. Его получили самые стойкие, прошедшие все испытания. 38 военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел вручили заветные краповые береты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За этот заветный трофей борьба нешуточная. В ней испытываются не только физические качества, но и морально-волевые. Главный экзамен в воинской службе состоял из нескольких этапов. Самый жесткий – финальный спарринг. На ринге нужно противостоять постоянно меняющимся соперникам, уже имеющим краповые береты.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Сдача на краповый берет не просто тяжелая – она страшно тяжелая. Это бега, испытания, стрельба, нормативы, психологическое воздействие, марши. Но еще страшнее поединки, на которых боец выходит. И на этих поединках любой обладатель крапового берета уже на голову выше, и ему нужно биться с превосходящим противником. У него одна тактика: бить, наступать, не чувствуя боли. Он находится на совершенно другом уровне, в совершенно другом ментальном сознании.