Карпенков: сдача на краповый берет не просто тяжёлая – она страшно тяжёлая

Новости Беларуси. Его получили самые стойкие, прошедшие все испытания. 38 военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел вручили заветные краповые береты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За этот заветный трофей борьба нешуточная. В ней испытываются не только физические качества, но и морально-волевые. Главный экзамен в воинской службе состоял из нескольких этапов. Самый жесткий – финальный спарринг. На ринге нужно противостоять постоянно меняющимся соперникам, уже имеющим краповые береты.