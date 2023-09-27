В Беларуси 38 спецназовцев получили краповые береты

Новости Беларуси. Его получили самые стойкие, прошедшие все испытания. 38 военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел вручили заветные краповые береты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно этот экзамен проводится два раза в год: весной и осенью. Бойцам необходимо пройти несколько испытаний на выносливость. И только тем, кто справился со всеми этапами, достаются заветные знаки отличия.

Кирилл Жуковский, военнослужащий внутренних войск МВД Беларуси:

Для меня самым тяжелым было начало, старт. Показать себе первые пару километров, что я могу. И уже после этого нарабатывать тот темп, который я уже держал. Тяжело было в середине этапа – водное препятствие. Выходишь оттуда, чувствуешь тяжесть в ногах. Начинаешь немного бежать, усиливаться – и оно все получается. А потом добегаешь досюда и выдыхаешь. Сейчас отстрелял последний момент, улыбка на лице, готов выполнять поставленные задачи.