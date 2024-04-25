Ирина Довгало: Беларусь всегда откроет свои двери для мирных переговоров
Седьмое по счету, но первое в принципиально новом – конституционном статусе – Всебелорусское народное собрание поистине историческое событие. В составе ВНС представители всего белорусского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Избранному составу оказано высокое доверие белорусов. Эксперты уже успели отметить, что Всебелорусское народное собрание – это большая семья тех, кто радеет за страну. И такие люди нужны Беларуси, сильной, процветающей, независимой. «Время выбрало вас, и у вас нет права на ошибку», – такое напутствие дал собранию Президент. Это хорошо понимают делегаты ВНС.
Эдуард Северин, начальник отделения БИСИ по Брестской области, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Нам надо быть вместе, надо быть сильными, чтобы выстоять в это сложное время. А само Всебелорусское народное собрания с точки зрения посыла Президента – начало новой исторической эпохи. И подтверждением этому является то, что Всебелорусское народное собрание приобрело конституционный статус как высшего народного органа власти. Всебелорусское народное собрание приобрело ключевые, важнейшие полномочия, которые являются системообразующими для дальнейшего развития нашего белорусского общества и государства.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Есть, как говорят, три кита: безопасность страны, ее развитие, увеличение благосостояния наших граждан, повышения их уровня жизни, а значит, качества жизни. Не это ли важно для каждого из нас? А в условиях геополитической ситуации Беларусь была, есть и будет настоящим мирным оплотом и всегда откроет свои двери для мирных переговоров. Только приходите. Включите разум, и будет мир.
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