Ирина Довгало: Беларусь всегда откроет свои двери для мирных переговоров

Седьмое по счету, но первое в принципиально новом – конституционном статусе – Всебелорусское народное собрание поистине историческое событие. В составе ВНС представители всего белорусского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Избранному составу оказано высокое доверие белорусов. Эксперты уже успели отметить, что Всебелорусское народное собрание – это большая семья тех, кто радеет за страну. И такие люди нужны Беларуси, сильной, процветающей, независимой. «‎Время выбрало вас, и у вас нет права на ошибку», – такое напутствие дал собранию Президент. Это хорошо понимают делегаты ВНС.