Прямой эфир

Ирина Довгало: Беларусь всегда откроет свои двери для мирных переговоров

25 апреля 2024 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Седьмое по счету, но первое в принципиально новом – конституционном статусе – Всебелорусское народное собрание поистине историческое событие. В составе ВНС представители всего белорусского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пантус: в Военной доктрине очень серьезный блок скорректирован в части оборонного сектора Беларуси. Подробности.

Избранному составу оказано высокое доверие белорусов. Эксперты уже успели отметить, что Всебелорусское народное собрание – это большая семья тех, кто радеет за страну. И такие люди нужны Беларуси, сильной, процветающей, независимой. «‎Время выбрало вас, и у вас нет права на ошибку», – такое напутствие дал собранию Президент. Это хорошо понимают делегаты ВНС.

Ирина Довгало: Беларусь всегда откроет свои двери для мирных переговоров-1

Эдуард Северин, начальник отделения БИСИ по Брестской области, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Нам надо быть вместе, надо быть сильными, чтобы выстоять в это сложное время. А само Всебелорусское народное собрания с точки зрения посыла Президента – начало новой исторической эпохи. И подтверждением этому является то, что Всебелорусское народное собрание приобрело конституционный статус как высшего народного органа власти. Всебелорусское народное собрание приобрело ключевые, важнейшие полномочия, которые являются системообразующими для дальнейшего развития нашего белорусского общества и государства.

Ирина Довгало: Беларусь всегда откроет свои двери для мирных переговоров-4

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Есть, как говорят, три кита: безопасность страны, ее развитие, увеличение благосостояния наших граждан, повышения их уровня жизни, а значит, качества жизни. Не это ли важно для каждого из нас? А в условиях геополитической ситуации Беларусь была, есть и будет настоящим мирным оплотом и всегда откроет свои двери для мирных переговоров. Только приходите. Включите разум, и будет мир.

Читайте также:

«Очень выгодно подогревать риторику». О чем говорят учения Запада вблизи белорусской границы. Интервью с Гулевичем

«Если в обществе есть проблема, её нужно озвучивать». Рачиловский о главных тезисах речи Президента на ВНС

Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия: это наше дело с Путиным

# Всебелорусское народное собрание # общество # Ирина Довгало # Эдуард Северин

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко заявил, что реальный риск для Беларуси создает горячая точка в Украине
25 апреля 2024 08:59

Лукашенко заявил, что реальный риск для Беларуси создает горячая точка в Украине

От идеи до полной комплектации. Как в Беларуси производят безопасную и качественную электронику?
25 апреля 2024 08:59

От идеи до полной комплектации. Как в Беларуси производят безопасную и качественную электронику?

«Очень выгодно подогревать риторику». О чём говорят учения Запада вблизи белорусской границы? Интервью с Гулевичем
25 апреля 2024 08:58

«Очень выгодно подогревать риторику». О чём говорят учения Запада вблизи белорусской границы? Интервью с Гулевичем

Алексей Волков: мы должны быть готовы ответить странам, которые планируют нападение на Беларусь
25 апреля 2024 08:38

Алексей Волков: мы должны быть готовы ответить странам, которые планируют нападение на Беларусь

Анализируем тезисы Президента на ВНС! Смотрите ток-шоу «По существу»
25 апреля 2024 08:08

Анализируем тезисы Президента на ВНС! Смотрите ток-шоу «По существу»

Пантус: в Военной доктрине очень серьёзный блок скорректирован в части оборонного сектора Беларуси
25 апреля 2024 07:59

Пантус: в Военной доктрине очень серьёзный блок скорректирован в части оборонного сектора Беларуси

«Если в обществе есть проблема, её нужно озвучивать». Рачиловский о главных тезисах речи Президента на ВНС
25 апреля 2024 07:28

«Если в обществе есть проблема, её нужно озвучивать». Рачиловский о главных тезисах речи Президента на ВНС

Композиция «Бульба-дэнс» стала настоящим хитом. Поговорили с певицей Ангелиной Волковой
25 апреля 2024 07:11

Композиция «Бульба-дэнс» стала настоящим хитом. Поговорили с певицей Ангелиной Волковой

По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС
25 апреля 2024 07:08

По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента
25 апреля 2024 07:07

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента

Гигин: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину многие страны вообще стремятся засекретить
25 апреля 2024 06:32

Гигин: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину многие страны вообще стремятся засекретить

Кто избран в руководящий состав ВНС по итогам голосования в первый день форума?
25 апреля 2024 06:04

Кто избран в руководящий состав ВНС по итогам голосования в первый день форума?