Прямой эфир

В чём особенность музыки в проекте «Патетический дневник памяти» – рассказал дирижёр Большого

27 сентября 2024 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Громкая премьера в Большом. Концертный проект «Патетический дневник памяти». Это масштабный спектакль, который представит современному зрителю взгляд на историю страны в страшный период Великой Отечественной войны – через летопись самого театра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Громкая премьера в Большом! О чем повествует проект «Патетический дневник памяти»?

В чём особенность музыки в проекте «Патетический дневник памяти» – рассказал дирижёр Большого-2

Виталий Грищенко, дирижер Большого театра Беларуси:
В этом спектакле использована музыка только белорусских композиторов за очень большой период, грубо говоря за последние 100 лет. Музыка, которая связана с темой Великой Отечественной войны, и это один из факторов, который объединяет всю эту музыку и помогает собрать видимую драматическую линию.

В чём особенность музыки в проекте «Патетический дневник памяти» – рассказал дирижёр Большого-4

Уже весной творческий проект представят в Брестской крепости. Та самая цитадель, которая является свидетелем страшных событий Великой Отечественной, станет одной из главных декораций. 

# Большой театр оперы и балета в Минске # Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин: белорусы, как и любой народ, всегда чувствуют, где правда, а где зло
27 сентября 2024 19:34

Гигин: белорусы, как и любой народ, всегда чувствуют, где правда, а где зло

Комфорт, уют и безопасность. Депутаты Мингорсовета оценили состояние дворов и объектов столицы
27 сентября 2024 19:19

Комфорт, уют и безопасность. Депутаты Мингорсовета оценили состояние дворов и объектов столицы

Новые протоколы работы – способна ли косметология заменить пластическую хирургию?
27 сентября 2024 19:16

Новые протоколы работы – способна ли косметология заменить пластическую хирургию?