В чём особенность музыки в проекте «Патетический дневник памяти» – рассказал дирижёр Большого

Громкая премьера в Большом. Концертный проект «Патетический дневник памяти». Это масштабный спектакль, который представит современному зрителю взгляд на историю страны в страшный период Великой Отечественной войны – через летопись самого театра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Грищенко, дирижер Большого театра Беларуси:

В этом спектакле использована музыка только белорусских композиторов за очень большой период, грубо говоря за последние 100 лет. Музыка, которая связана с темой Великой Отечественной войны, и это один из факторов, который объединяет всю эту музыку и помогает собрать видимую драматическую линию.