Новые протоколы работы – способна ли косметология заменить пластическую хирургию?

Страх перед старостью и внешним несовершенством превратился в настоящую эпидемию. Тысячи женщин по всему миру ложатся под нож пластического хирурга, дабы продлить молодость и стать привлекательнее. Впрочем, пластическая хирургия дает нам этот шанс – выиграть спор с природой. Технологии становятся все качественнее, процедуры доступнее, а споры вокруг них жарче. О том, ради чего белорусы ложатся под нож пластического хирурга, сколько стоит красота, и каких она требует жертв, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Жанна Кудина, врач-косметолог:

Мы сейчас активно развиваемся. Развиваемся в направлении сокращения реабилитированных периодов, наращиваем какие-то новые протоколы работы. Конечно, все должно выполняться по показаниям. Если есть явные показания к пластической хирургии, то, конечно, косметология не может заменить именно необходимость этой операции. Но отсрочить поход, также провести какие-то моменты по реабилитации после пластической хирургии. Подготовить пациента к этой пластической операции, для того, чтобы он легче перенес, быстрее восстановился, получил более яркий эстетический результат. Конечно, косметология тут применима и может в этом помочь.