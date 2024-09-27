Гигин: белорусы, как и любой народ, всегда чувствуют, где правда, а где зло

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

И все, через что проводят эту женщину, несчастную женщину, еще раз говорю, которая прошла путь от обычной домохозяйки до ведьмы – это тот путь, который эти предатели уготовили белорусскому народу. Они хотят, чтобы народ предал себя.

Они хотят, чтобы народ отказался от своего подлинного понимания себя, от своей веры, от своей языковой культуры, отказался от своей истории, от своих символов. Почему они не сдержались и это бесовство прорвало? Ведь хитро задумали тогда летом, не доставали сразу тряпки свои бело-красно-белые – белые браслетики. А потом прорвало. Этот сатанизм пошел наружу, потому что это символы, которыми они мечены: бело-красно-белый флаг, эти стишки Арсеньевой под издевательским названием «Магутны Божа». Гимн, написанный в 1943 году, когда Беларусь истекала кровью под гитлеровской оккупацией. А Арсеньева была гнусной, мерзкой подпевалой, идеологической проституткой, которая лежала под немцами. Вот кто она была. И муж ее – предатель.

Они их хотели сделать геронями, а они этой продажной сволочи исполняли стихи, которая продавалась абсолютно всем и готова была писать стихи в пользу любого режима. Именно они ее вынесли и ее стихи исполняли. Именно эту тряпку полицайскую они вынесли на авансцену. И это зло, которое пробило, оно показало белорусскому народу, что не с ними надо идти, отторгнуться от них, исторгнуться от них. И вот в этом проявлении зла было начало их поражения. Белорусский народ их разгромил, белорусский народ их растоптал, потому что белорусы, как и любой народ, всегда чувствуют, где правда, а где зло.

