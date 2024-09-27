Комфорт, уют и безопасность. Депутаты Мингорсовета оценили состояние дворов и объектов столицы

Комфорт, уют, а главное – безопасность жителей столицы. Главные критерии, обеспечение которых является первоочередной задачей для сотрудников Минского ЖКХ и других ведомств. Благоустройство жилых домов и прилегающих территорий – на контроле и у народных избранников, ведь чаще всего к ним обращаются горожане с подобными вопросами, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, депутаты Мингорсовета провели объезд районов столицы, чтобы оценить состояние дворов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В Московском районе гостей встречали радушно, с песнями, танцами и караваем. Представители Мингорсовета посетили несколько дворов, проверили состояние объектов ЖКХ и пообщались с местными жителями. Активисты КОТОС совместно с коммунальщиками разрабатывают и реализуют различные проекты по созданию комфортной городской среды. Так, благодаря слаженной работе удалось преобразить дворовую территорию на проспекте Газеты Звезда. Здесь появилась новая современная детская площадка.

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:

Мы сейчас активно будем предлагать людям использовать возможности участия в благоустройстве, в так называемом проекте гражданской инициативы «Дети 90-х». 10% – это те средства, которые собирают граждане, 90% – помогаем бюджетом.

А в одном из дворов появилась тематическая локация, посвященная Великой Отечественной войне. Здесь и информационные таблички с именами и фотографиями фронтовиков, в честь которых названы улицы и проспекты района. На табличках есть QR-коды: наводишь и получаешь подробную биографию героев.