Громкая премьера в Большом! О чём повествует проект «Патетический дневник памяти»?

Большое искусство про великий подвиг. Громкая премьера в Большом – концертный проект «Патетический дневник памяти». Это масштабный спектакль, который представит современному зрителю взгляд на историю страны в страшный период Великой Отечественной войны через летопись самого театра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом сценическом произведении приняли участие все творческие коллективы Большого: солисты и артисты балета, симфонический оркестр и хор. Постановщик проекта – главный режиссер, обладательница медали Франциска Скорины Анна Моторная.

Сергей Прохоров, ведущий:

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Влада Родовская. Влада, добрый вечер! Тебе слово.