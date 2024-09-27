Громкая премьера в Большом! О чём повествует проект «Патетический дневник памяти»?
Большое искусство про великий подвиг. Громкая премьера в Большом – концертный проект «Патетический дневник памяти». Это масштабный спектакль, который представит современному зрителю взгляд на историю страны в страшный период Великой Отечественной войны через летопись самого театра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новом сценическом произведении приняли участие все творческие коллективы Большого: солисты и артисты балета, симфонический оркестр и хор. Постановщик проекта – главный режиссер, обладательница медали Франциска Скорины Анна Моторная.
Сергей Прохоров, ведущий:
На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Влада Родовская. Влада, добрый вечер! Тебе слово.
Влада Родовская, корреспондент:
Добрый вечер, студия! «Патетический дневник памяти» – это не просто постановка. Это история, взгляд в прошлое. Память и боль.
Даже сценическое оформление у спектакля особое. На кулисах строчки из реальных дневников свидетелей тех страшных событий. Без редактуры. Боль в каждом слове. Единой симфонией звучит героическая история нашей страны. Документальные свидетельства превратились в одно глубокое произведение искусства.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
В репертуаре Большого театра Беларуси всегда были произведения большие. Как правило, это были большие оперы, посвященные военным событиям. И это не случайно, потому что композиторы, которые творили здесь, они, конечно, еще были и современниками событий, о которых мы сегодня уже вспоминаем. И поэтому, конечно, мне хотелось, чтобы такое большое полотно появилось у нас.
Миллионы страшно прерванных жизней и более 12 тысяч сожженных городов и сел: события тех лет до сих пор в сердцах белорусов. Творческий проект переносит зрителя на десятилетия назад. Довоенное время, оккупация, Великая Победа.
Подробности в сюжете.