В чём будет особенность микрорайона, который строят в Лошице?

Новости Беларуси. Масштабное строительство на юге Минска. Сейчас стремительно растет микрорайон Лошица-8, который расположился в границах улиц Янки Лучины и Игуменского тракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть квартир предназначена для многодетных семей. Изюминка микрорайона – полузамкнутые дворы, свободные от парковок. Здесь предусмотрены только детские площадки и зеленые зоны для отдыха. Оставить машину можно будет в специально отведенных местах вдоль магистральных улиц, но подъезд для аварийных служб и скорой все же будет.

Денис Вихренко, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района:

Будет и транспортное сообщение развито, и социальные объекты. В пристроенных помещениях практически каждого жилого дома будут помещения социального, бытового обслуживания населения – парикмахерские, объекты сервиса, торговли. В июле планируется открыть движение по улице проектируемой, номер один. Часть третьего транспортного кольца.