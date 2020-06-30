Прямой эфир

В чём будет особенность микрорайона, который строят в Лошице?

30 июня 2020 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабное строительство на юге Минска. Сейчас стремительно растет микрорайон Лошица-8, который расположился в границах улиц Янки Лучины и Игуменского тракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чём будет особенность микрорайона, который строят в Лошице?-1

Большая часть квартир предназначена для многодетных семей. Изюминка микрорайона – полузамкнутые дворы, свободные от парковок. Здесь предусмотрены только детские площадки и зеленые зоны для отдыха. Оставить машину можно будет в специально отведенных местах вдоль магистральных улиц, но подъезд для аварийных служб и скорой все же будет.

В чём будет особенность микрорайона, который строят в Лошице?-4

Денис Вихренко, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района:
Будет и транспортное сообщение развито, и социальные объекты. В пристроенных помещениях практически каждого жилого дома будут помещения социального, бытового обслуживания населения – парикмахерские, объекты сервиса, торговли. В июле планируется открыть движение по улице проектируемой, номер один. Часть третьего транспортного кольца.

В чём будет особенность микрорайона, который строят в Лошице?-7

Помимо жилых домов, в микрорайоне появятся детский сад и школа с бассейном. Полностью завершить строительство микрорайона планируют к началу 2022 года.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Денис Вихренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь
30 июня 2020 07:01

Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз
30 июня 2020 06:36

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз

Владимир Семашко: белорусско-российскую границу могут открыть в конце июля - начале августа
30 июня 2020 06:35

Владимир Семашко: белорусско-российскую границу могут открыть в конце июля - начале августа