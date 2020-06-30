Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен 30 июня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также в отдельных районах синоптики прогнозируют сильные ливни и местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Во время грозы рекомендуется не приближаться к линиям электропередач и высоким деревьям. Небезопасно в такой ситуации также купаться в водоемах.

29 июня ненастье прошло по западной части Беларуси. Сегодня неблагоприятные погодные явления распространятся на большую часть страны.