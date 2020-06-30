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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз

30 июня 2020 06:36
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен 30 июня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также в отдельных районах синоптики прогнозируют сильные ливни и местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз-1

Во время грозы рекомендуется не приближаться к линиям электропередач и высоким деревьям. Небезопасно в такой ситуации также купаться в водоемах.

29 июня ненастье прошло по западной части Беларуси. Сегодня неблагоприятные погодные явления распространятся на большую часть страны.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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