Владимир Семашко: белорусско-российскую границу могут открыть в конце июля - начале августа

Новости Беларуси. Белорусско-российская граница, закрытая в марте из-за пандемии COVID-19, может быть вновь открыта в конце июля – начале августа. Такое мнение высказал глава нашей дипмиссии в Москве Владимир Семашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строить подобные прогнозы позволяет анализ заболеваемости. Число выздоравливающих ежесуточно больше, чем инфицированных. Недавно российское правительство уже разрешило перемещаться через границу вахтовикам. Этой возможностью воспользовались специалисты предприятия «Белоруснефть». Это же решение позволяет не останавливать и ротацию кадров на строительстве БелАЭС в Островце.