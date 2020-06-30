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Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь

30 июня 2020 07:01
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Новости Беларуси. Еще один дружеский жест от Поднебесной. Очередная партия медицинской гуманитарной помощи прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь-1

Груз доставлен от Министерства обороны Китайской Народной Республики при участии посольства этой страны в Беларуси.

Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь-4

На борту все необходимое для профилактики и лечения COVID-2019: инфракрасные термометры, респираторы, очки, одноразовые защитные костюмы и другие средства.

Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь-7

Все это направят в военные клиники Беларуси.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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