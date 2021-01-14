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«Неоценимый вклад в историю национальной культуры». Александр Лукашенко направил соболезнования близким Леонида Щемелёва

14 января 2021 15:17
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Новости Беларуси. Соболезнование родным и близким народного художника направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что Леонид Щемелев воспитал несколько поколений талантливой молодежи и стал примером самоотверженного служения искусству и своей стране.

Умер белорусский художник Леонид Щемелёв. Ему было 98 лет

«Неоценимый вклад в историю национальной культуры». Александр Лукашенко направил соболезнования близким Леонида Щемелёва-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свою судьбу он связал с изобразительным искусством, отдав все душевные силы, талант и вдохновение. Творчество мастера – неоценимый вклад в историю национальной культуры, духовную сокровищницу Беларуси. Светлая память о Леониде Щемелеве навсегда сохранится в наших сердцах.

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Леонид Щемелёв # Фотофакт

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