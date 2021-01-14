«Неоценимый вклад в историю национальной культуры». Александр Лукашенко направил соболезнования близким Леонида Щемелёва

Новости Беларуси. Соболезнование родным и близким народного художника направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что Леонид Щемелев воспитал несколько поколений талантливой молодежи и стал примером самоотверженного служения искусству и своей стране.

Умер белорусский художник Леонид Щемелёв. Ему было 98 лет