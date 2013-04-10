В Червене прошел районный экологический турнир. В центре внимания – лесное богатство страны

Новости Беларуси. В Червене прошел районный экологический турнир. Семь команд из школ с экологическим уклоном встретились, чтобы поделиться своими идеями о том, как уберечь природу.

Образовательный форум проходит ежегодно и каждый раз посвящен определенной теме. В 2013 году в центре внимания – лесное богатство не только Червенского района, но и Беларуси. Какие растения являются лекарственными и какие птицы и животные занесены в Красную книгу. Конкурсы рисунков, творческие задания призваны сформировать у школьников должное отношение к природе и научить любить окружающую среду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Екатерина Подоляка, ученица 8 «А» класа СШ № 4 Червеня:

Мы призываем всех тех, кто вокруг нас, чтобы они берегли природу, чтобы они охраняли ее. Мы никогда не трогаем муравейники, поселения животных и птиц. Всегда мальчики на трудах делают специальные ограждения для муравейников, мы постоянно организуем походы в лес на экологические тропы.

Елизавета Гришкина, ученица 8 «А» класа СШ № 4 Червеня:

На этом турнире я была впервые, но мне очень понравилось. Я очень много для себя узнала. То есть о лекарственных растениях, о растениях, произрастающих не только на территории нашего района, но и на территории всей нашей Беларуси.

Оксана Канапелько, методист учебно-методического кабинета отдела образования Червенского райисполкома:

У каждого сегодня дома есть компьютер. И когда виртуальный мир привлекает детей больше, чем реальный, задача взрослых привлечь и показать детям красоту окружающего их мира.