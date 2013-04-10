В Гомельской области в связи с паводком разработаны схемы объезда подтопленных улиц и дорог

Новости Беларуси. Уровень воды в Припяти на территории Гомельской области продолжает повышаться. За сутки у гидропоста в деревне Черничи высота уже 542 см. До критической отметки, после которой может начаться подтопление домов в деревнях Житковичского района и Турове, осталось 12 см. Пока воду сдерживают дамбы.

В целом, на территории Гомельщины в плену паводка около 400 подворий, 7 участков автодорог и один мост в Лельчицком районе. Талыми водами подтоплено 35 жилых домов. Угрозы для населения нет, эвакуации не требуется.

В регионе разработаны схемы объезда подтопленных улиц и дорог. Все они являются проселочными. Установлены необходимые дорожные знаки и заграждения. На трассах дежурят сотрудники ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.