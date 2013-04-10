Почему белорусские женщины терпят измены своих мужчин?

Наставить рога, пойти «налево»... Так мы обозначаем измену. Многие не могли оторвать взгляда от известных пар в шоу-бизнесе. Звезды настолько дополняли друг друга, что никто не поверил бы, что один из них сможет встать на путь измены.

Резидент «Comedy Club» Гарик Харламов прожил с женой Юлией в браке два года. До этого пара встречалась пять лет. Казалось, ничто не затмит их счастье. Но словно гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что Гарик встречается с молодой актрисой Кристиной Асмус. После такой новости начался целый скандал. Гарик поспешил заявить, что находится в разводе уже некоторое время.

С супружеской изменой пришлось столкнуться и звезде «Дома-2» Виктории Бони. Ее супруг Алекс Смерфит неоднократно наставлял ей рога. Но, как отметила сама Виктория, после рождения дочери все изменилось, и Алекс стал примерным семьянином.

Татьяна Навка и Александр Жулин были отличной парой, пока Татьяна не встретилась со своим партнером Маратом Башаровым по шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период». Бурный роман и любовь стали причиной развода Навки и Жулина, а Башаров подал на развод со своей женой Елизаветой.

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев были вместе на протяжении пяти лет. Желтые таблоиды утверждают, что звездный роман закончился из-за того, что теледива начала встречаться с 24-летним нападающим хоккейного клуба СКА Игорем Макаровым.

Интрижки на стороне - далеко не редкость. Часть из них так и остаются тайной изменщика, но знаменитым людям в этом плане не повезло. Ведь они всегда на виду. Насколько выгодно газетам публиковать личную жизнь знаменитостей?

Анастасия Телешева, главный редактор газеты «Антенна»:

Ни газеты, ни телевидение не публиковали и не делали бы сюжеты об этом, если бы люди не хотели это читать. Часть звезд изменяют на виду у всех специально, чтобы дать лишний повод написать о них. Безусловно, если звезда чаще «всплывает» в СМИ, то она становится более востребованной, то есть это финансово как-то на ней скажется. Людям интересно читать даже не об изменах, а вообще об отношениях звезд.

Александр Бугаев, шоумен, телеведущий:

Вот мы почему-то начали говорить об изменах исключительно людей шоу-бизнеса. А что у нас учителя в школе, а что у нас медицинские работники.. У них все хорошо? Вы знаете, очень часто измену могут и приписать. Совсем недавний случай. Я зашел пообедать. Как всегда было много людей, но я нашел свободный столик. И вдруг подходит молодая девушка с ребенком. «У вас свободно?» - «Да». Она садится со мной обедать за один столик, а с соседнего столика берут мобильный телефон и начинают фотографировать. И я понимаю, что эта фотография всплывет! Так почему же мы говорим только о людях шоу-бизнеса? Почему только о них? У нас разве мало скандалов в епархии на эту тему? А при советской власти?

Оксана Белан, психотерапевт:

Измену всегда трудно перенести. Но эта проблема случается часто. Почему я это называю проблемой? Потому что ко мне приходят тогда, когда это стало именно проблемой, которая из разряда удовольствия переросла в конфликт и очень часто в разрушение семьи. Приходят и мужчины, и женщины. За последние годы почему-то много женщин уходит из семьи, оставляя детей супругам. Насколько тяжело людям переносить измену, не зависит от возраста. Это зависит от того, насколько ценны данные отношения. Если эти отношения только-только налаживаются, в которых присутствует в большей степени страсть, то отношение к измене будет чуть легче, потому что меньше страх потери дорогого человека. С возрастом ценность отношений повышается, и изменяется представление об измене.

Александр Бугаев:

Сегодня Беларусь - своеобразный «Таиланд» для Европы, и сюда приезжают немцы, приезжают голландцы... Получаются такие секс-туры. Потому что в Беларуси сложилась такая удивительная ситуация, диспропорция, на мой взгляд, мужчин и женщин. Если рождается одинаковое количество мальчиков и девочек, то травматизм мальчиков в детском возрасте значительно больше. Дальше - армия. В тюрьмах мужчин намного больше, чем женщин. Среди алкоголиков и пьяниц мужчин намного больше. Еще и импотенция мужская. А геи? Это тоже женские конкуренты. К 40-летнему возрасту получается, что диспропорция мужчин и женщин настолько велика, что мужчины не могут не ходить "налево"... Вот вам повезло - вы вышли замуж, а Ивановой не повезло. Ей просто физически не хватило мужчины. Ей что делать? Накрыться простынею и ползти в сторону Чижовского кладбища?

Ника Сандрос, художница:

Такие женщины уезжают за границу. А секс-туры скорее существуют в Украине, а вот в Беларусь приезжают за невестами.

Александр Бугаев:

То, что в Беларуси самые красивые девочки, подтверждено всеми европейцами. Но наши девочки не разбалованные, и за то, что иностранец предложит ей у себя месяц пожить, она готова предоставлять ему свою любовь чуть ли не весь год. А ведь наши девочки обделены этой лаской. Мужиков-то нету! Знаете, девочки, хороший любовник - это как удобный бюстгальтер: он оказывает вам поддержку, он очень близок к сердцу, и его чертовски трудно найти!

Джали, многочисленный призер конкурсов восточных танцев:

Основная причина - это то, что родители не научили своих детей разбираться в слове «любовь». Многие люди, и молодые, и взрослые, часто путают любовь с понятиями страсть, привязанность, влюбленность. Проводили исследование. Пригласили несколько молодых пар и несколько пар, которые прожили вместе по 50 лет. Подключали специальный аппарат и просили их говорить друг другу приятные слова, комплименты, думать друг о друге. И результаты показали, что связь между пожилыми парами такая же сильная, как между молодыми, т.е. настоящая любовь между людьми остается навсегда.

Отец Петр Белевич, душпастырь семей Минско-Могилевской архиепархии:

Такие пожилые пары я встречаю очень часто и в Минске, и в Пинске, и в Бресте. И я смотрю на таких людей с огромным удовольствием. Такие люди каждым своим взглядом, каждым жестом показывают, какой должна быть любовь в повседневной жизни. Это вам не звезды, играющие на публику. Это простой человек. Это наш белорус, он прекрасный, поверьте.

Провели эксперимент. Разделили и рассадили в разные клетки самку и самца обезьяны. И к самке подсадили еще одного самца, и через какое-то время он ее добился. И тот самец, который наблюдал за этим из соседней клетки, через некоторое время умер от инфаркта. То есть получается, что даже на таком животном уровне очень тяжело переживается измена.

Александр Бугаев:

Мужчина может изменить физически, но остаться преданным морально. Мужчина изначально самец. В нем заложено природой осеменить как можно больше самок. Не оттого, что мужчины плохие, а женщины хорошие, а оттого, что так сделала природа.

Джали:

Точно так же самка должна сделать большое потомство. И не обязательно от одного самца.

Оксана Белан:

Но у нас, у людей, помимо инстинктов и гормонального фона, есть способность мыслить. Этим люди и отличаются от животных.

Во всех ли религиях так неприемлемо относятся к изменам?

Джали:

У тех же мусульман тоже не разрешены измены. Мусульманин может иметь несколько жен, но для этого ему надо жениться на одной жене, обеспечить ее материально так, как она захочет, потом он может жениться на второй и точно так же ее обеспечить. Но ни в коем случае не изменять.

Есть одна реальная история семьи, в которой и мужчина, и женщина по каким-то непонятным причинам устали друг от друга. И мужчина зарегистрировался на сайте знакомств, а через некоторое время то же самое сделала его супруга. И так получилось, что они друг друга там увидели, назрел семейный разговор, в котором прозвучало слово «свинг».

Конечно, если речь идет о свинге, каждый сам решает, насколько он соответствует их моральным ценностям. В свинге нет места сомнениям: либо человек готов к таким отношениям, либо не готов. Но психологи утверждают, что сами свингеры могут и не замечать, как у них формируется сильная зависимость от такого формата секса. В итоге, постоянные партнеры, оставшись наедине, обнаруживают - им скучно друг с другом. Они не просто не хотят друг друга, им и говорить-то не о чем. И улучшит ли свинг отношения, каждый решает сам.

Оксана, вам не кажется, что такого рода пары являются угрозой традиционной семье?

Оксана Белан:

Такие отношения тоже относятся к девиантному поведению. Но мы слишком зациклены на сексуальных отношениях, а ведь они не являются основой в семье.

Ника Сандрос:

Не знаю, как для вас, а для меня большее предательство будет, если любимый мужчина пойдет на выставку другого художника, начнет носить цветы другой женщине или не меня поддержит в трудную минуту. Меня это ударит больнее, чем его половой акт на стороне.

Джали:

Есть примеры, когда мужчины изменяют, есть примеры, когда женщины. Если нет любви – измена будет. И еще причина – низкая самооценка у человека, и он идет «налево», чтобы утвердиться. Другие причины – много свободного времени, распущенность и все остальное.

Оксана Белан:

С начала ХХ века равноправие вошло не только в социальную сферу, но и в семьи. Но на нашем пространстве, постсоветском, мы слишком много теряли мужчин, и из-за этого дефицитность мужчины выше у нас, чем в той же Америке. Поэтому жертвенная позиция для женщин наших регионов - нормальная ситуация. Это такой посыл из глубокого прошлого. Но сейчас женщины стали ценить себя больше, у них теперь есть возможность зарабатывать больше. Теперь женщина самостоятельна.