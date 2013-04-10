Красненский сельсовет признан лучшим в Молодечненском районе по итогам 2012 года

Новости Беларуси. В Молодечненском районе подвели итоги деятельности территориально-административных единиц за 2012 год. Красненский сельсовет стал лучшим. Оценивались состояние дорог в населенных пунктах, чистота и порядок на приусадебных участках, а также новаторский подход в оформлении деревень.

Красное победный флаг получила не впервые. Сегодня это самый большой сельсовет в регионе. 29 деревень и почти 6 тысяч жителей, десяток дачных поселков.

Много задумок здесь и на 2013 год. Реализовать их местные власти планируют вместе с населением. Деятельность активизируют как только сойдет снег, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Шикова, управляющий делами Красненского сельского исполнительного комитета Молодечненского района:

Очень приятно было получить номинацию как лучший населенный пункт по району. Будем стараться в дальнейшем не сдаваться, потому что это красота прежде всего для жителей наших. Планируем посадку цветов, ремонт фасадов, центральных улиц. Также благоустройство озера в деревне Красное. Старается приводить в порядок каждую деревню, пусть даже это будет самая отдаленная деревня. Работает по вопросу ветхих домов, то есть по их сносу.