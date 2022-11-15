Маркевич: мы предложим включить соломоплетение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Развитие межкультурного диалога и расширение регионального сотрудничества. В Беларуси обсуждают пути сохранения нематериального наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в Минске эксперты из восьми стран. Для них проведут мастер-классы, экскурсии, диалоговые площадки. Темы будут подниматься самые различные. В Год исторической памяти важно не забывать и о сохранении нематериального культурного наследия – это обычаи, знания и навыки, традиции и связанные с ними инструменты, предметы, артефакты.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

В конце текущего месяца состоится 17-я сессия межправительственного заседания ЮНЕСКО, где мы предложим пятый элемент, чтобы он был включен в список нематериального культурного наследия. Я имею в виду соломоплетение. И мы надеемся, что наша страна уже будет представлена пятью элементами в мировом пространстве. Это очень важно для нас, ведь нам есть что показать и есть что предложить.

Абылабек Асанканов, директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызстана:

Сегодняшний семинар, думаю, даст импульс, идеи, чтобы мы каждый у себя, каждый участник заимел в багаж знания, как сохранять культуру, как передать молодому поколению, как они использовали в своей будущей жизни выработанное именно предыдущим поколением культурное наследие.