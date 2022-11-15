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У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш

15 ноября 2022 10:21
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Новости Беларуси. У семейства лам в Минском зоопарке родился детеныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш-1

Мама Веснушка в статусе многодетной уже не первый год. Ее детеныш людей не боится, более того, охотно знакомится с сотрудниками и посетителями зоопарка. Гуляет по вольеру вместе с родителями. Характер любознательный и игривый.

У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш-4

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Многие задают вопрос, придумали ли мы имя. Пока нет, но, думаю, наши зоотехники думают над этим вопросом. Пока наша малышка питается молоком матери, пытается пробовать сено, но такая ей еда пока еще не подходит. Ближе к 6 месяцам она начнет уже кушать обычную еду, которая входит в рацион лам.

У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш-7

В 2022 году на свет в Минском зоопарке появились на свет волчата, львята и винторогие козы. Все это говорит о благоприятных условиях содержания животных.

# Зоопарк # общество # Ольга Колмакова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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