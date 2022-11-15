У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш

Новости Беларуси. У семейства лам в Минском зоопарке родился детеныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама Веснушка в статусе многодетной уже не первый год. Ее детеныш людей не боится, более того, охотно знакомится с сотрудниками и посетителями зоопарка. Гуляет по вольеру вместе с родителями. Характер любознательный и игривый.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

Многие задают вопрос, придумали ли мы имя. Пока нет, но, думаю, наши зоотехники думают над этим вопросом. Пока наша малышка питается молоком матери, пытается пробовать сено, но такая ей еда пока еще не подходит. Ближе к 6 месяцам она начнет уже кушать обычную еду, которая входит в рацион лам.