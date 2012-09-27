В Чехии ослаблен запрет на продажу спиртных напитков, содержащих более 20% алкоголя

Новости Чехии. В Чехии ослабили запрет на торговлю крепким алкоголем. С 27 сентября в стране на прилавках появятся напитки с содержанием алкоголя более 20 процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее президент страны заявил, что проблему с продажей крепких напитков нужно решить как можно скорее. Запрет приведет лишь к расширению незаконной торговли.

15 сентября 2012 года правительство Чехии ввело запрет на торговлю крепкими спиртными напитками. Решение было вызвано волной отравлений контрафактным алкоголем, содержавшим метиловый спирт. За две недели в Чехии скончались 25 человек и еще около 40 были госпитализированы.