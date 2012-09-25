Тетради с несуществующими стихами Василя Быкова изымаются с белорусских прилавков

Новости Беларуси. На прилавках белорусских магазинов появились тетради с несуществующими стихами Василя Быкова. Гродненская типография ко Дню письменности выпустила уникальную серию школьных тетрадей – четыре вида тетрадей с цитатами известных белорусских поэтов на обложке: Янки Купалы, Якуба Коласа Максима Богдановича и... Василя Быкова (никогда стихов не писал).

Белорусские школьники, наверняка, знают, что Василь Быков писал исключительно прозу, да и Быков в одном из интервью заявлял, что никогда не писал стихов.

Сотрудники типографии утверждают, что ошибка произошла по вине дизайнера, который приехал в Беларусь из Казахстана. Молодой человек перепутал белорусского прозаика Василя Быкова с Василием Быковым, публикующего свою поэзию на литературном портале, последнее стихотворение датировано январем 2012-го (белорусский Василь Быков умер в 2003 году). Автор также публикует рецензии на творчество других поэтов, активно участвует в обсуждениях.

Как сообщает «КП», тираж тетрадей со стихами Быкова уже изымается из торговли.

Сотрудники Гродненской типографии в интервью «Комсомольской правде»:

Ну да, это наша ошибка. Мы сейчас изымаем весь тираж тетрадей. К счастью, он небольшой, всего 1000 экземпляров. Объяснить можем эту ошибку лишь тем, что у нас новый дизайнер, работает всего пару месяцев. Он приехал из города Алматы, и в нюансах белорусской литературы не очень разбирается. Нашел стихи в интернете, и не посмотрел, что Василь Быков и Василий Быков – разные люди. У нас из-за этих стихов уже телефон раскалился! Но вот скажите – там ведь только портрет Быкова – там не написано, что это его стихи. А если бы мы поставили рядом портрет Пушкина, было бы меньше шума?

Тетрадь на 48 листов со стихами Быкова на обложке стоит 5 тыс. рублей. На ней изображён Народный писатель Беларуси Василий Быков, а под фото размещены следующие строки: Мой мир поделенный на два/на тень и свет, на чет и нечет/в нем есть незримая черта/и острие противоречий.