В приют для животных попала 19-килограммовая кошка

Новости США. В Ричардсоне, штат Техас, в приют для бездомных животных поступила кошка весом 19 килограммов. Сотрудники приюта дали кошке шутливую кличку «Худышка».

Худышку нашли на улице. В приюте она находится почти неделю, за это время хозяева, если они есть, так и не обратились за своей любимицей. Вскоре кошке надеются найти новый дом, благо приютить Худышку хотят многие семьи. Как только материалы о Худышке появились в местных СМИ, в приют начали поступать звонки от желающих забрать кошку.

Некоторое время кошка пробудет в клинике, где её будут лечить от ожирения. Как долго продлится диета, не уточняется. Как правило, ветеринары советуют придерживаться такого режима, чтобы животное теряло не более одного процента веса в сутки.

Пока Худышка держит лидерство в рейтинге самых упитанных котов США. В мае нынешнего года в США скончался кот по кличке «Мяу», которого называли самым толстым котом в США и, возможно, во всем мире. Перед смертью кот весил 18 килограммов.

К слову, в Америке проживает и самая упитанная собака. 5-летняя такса по кличке Оби весит рекордные 35 килограммов. Хозяева-пенсионеры раскормили собаку до такой степени, что она не могла передвигаться. По настоянию ветеринаров Оби приходится сидеть на диете. Таксе необходимо сбросить около 20 килограммов.