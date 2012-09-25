На аукционе в Минске можно приобрести лося, косулю, оленя

Новости Беларуси. Живого лося, косулю и оленя можно приобрести с аукциона, который пройдёт 27-30 сентября в Минске в рамках ярмарки «Охота и рыболовство. Осень-2012».

Самих зверей во время аукциона не будет, вместо них – лоты с описанием. Покупатели смогут выбрать любое животное из представленных охотхозяйствами списков, заключить договор купли-продажи и отправиться на место охоты. При этом покупателю фактически предоставят лицензию на отстрел одного животного.

Как сообщает Белорусское общество охотников и рыболовов, каждый зверь будет стоить по-разному. Например, самый «дешёвый» трофейный лось обойдется минимум в 6 млн рублей – это стартовая цена для участников аукциона.

Цели покупки могут быть разными: кто-то купит животное в качестве трофея, кто-то пустит его на мясо, а некоторые устроят на него охоту, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Анатолий Моложавский, начальник управления охоты и рыболовства Белорусского общества охотников и рыболовов:

На аукционе будут выставлены не сами животные, а лоты с их описанием. Человек просто покупает разовое разрешение на охоту, заключает договор, а потом приезжает в охотхозяйство и охотится вместе с егерем. Если у охотника, например, с первого раза не получилось добыть лося, он может еще приехать. Кстати, это может быть не только индивидуальная, но и коллективная охота. Цены утверждают сами хозяйства. Например, минимальная цена трофейного лося от 6 миллионов. Все будет зависеть от того, с какой целью покупать разрешение на охоту. Например, кто-то купит животное на трофей: у кабана клыки берут, у лося, косули и оленя – рога.