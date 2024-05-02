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Выпускники профильных классов смогут поступить в вуз без ЦТ – но есть ряд условий

02 мая 2024 18:04
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Новости Беларуси. С 2024 года выпускники школ, которые обучаются в профильных классах, смогут поступить в вузы без централизованного тестирования. Однако для абитуриентов устанавливается ряд условий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им необходимо пройти испытание в устной форме. Также отметки по профильным предметам должны быть не ниже 8. По всем остальным – не меньше 7.

Как готовят учеников к поступлению в вузы в Столбцовском районе – в материале Екатерины Ковальчук.

Выпускники профильных классов смогут поступить в вуз без ЦТ – но есть ряд условий-1

В Деревнянской средней школе углубленно изучают точные науки – физику и математику. Это профильный класс. Так, Елизавета Семдикова любит решать различные примеры и задачи. Говорит, что алгебра ей дается легко. И 11-классница уже определилась со своим будущим. Сейчас готовится поступать в БНТУ на строительный факультет.

Выпускники профильных классов смогут поступить в вуз без ЦТ – но есть ряд условий-4

Елизавета Семдикова, ученица Деревнянской средней школы:
Мы готовимся очень хорошо, потому что у нас по физике три раза в неделю мало того что факультативы, так еще каждый день у нас физика. По математике у нас тоже факультативы. Математика у нас 6 раз в неделю, что очень помогает не ходить даже к репетиторам.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
В Деревнянской средней школе есть и сельхознаправление. Те ученики, которые собираются поступать на аграрные специальности, у них также есть привилегии. Ключевое требование – выпускник школы должен иметь отметки по профильным предметам не ниже 8.

Подробности смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # общество # Екатерина Ковальчук

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