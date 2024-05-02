Выпускники профильных классов смогут поступить в вуз без ЦТ – но есть ряд условий

Новости Беларуси. С 2024 года выпускники школ, которые обучаются в профильных классах, смогут поступить в вузы без централизованного тестирования. Однако для абитуриентов устанавливается ряд условий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им необходимо пройти испытание в устной форме. Также отметки по профильным предметам должны быть не ниже 8. По всем остальным – не меньше 7.

В Деревнянской средней школе углубленно изучают точные науки – физику и математику. Это профильный класс. Так, Елизавета Семдикова любит решать различные примеры и задачи. Говорит, что алгебра ей дается легко. И 11-классница уже определилась со своим будущим. Сейчас готовится поступать в БНТУ на строительный факультет.

Елизавета Семдикова, ученица Деревнянской средней школы:

Мы готовимся очень хорошо, потому что у нас по физике три раза в неделю мало того что факультативы, так еще каждый день у нас физика. По математике у нас тоже факультативы. Математика у нас 6 раз в неделю, что очень помогает не ходить даже к репетиторам.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

В Деревнянской средней школе есть и сельхознаправление. Те ученики, которые собираются поступать на аграрные специальности, у них также есть привилегии. Ключевое требование – выпускник школы должен иметь отметки по профильным предметам не ниже 8.