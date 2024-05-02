Детские площадки опасны для ребёнка! Какие нарушения выявили сотрудники МВД?

Новости Беларуси. Безопасность детей всегда в приоритете государства. Это общее дело, где не бывает мелочей. Ведь халатность в вопросах обеспечения досуга ребенка может и уже оборачивалась страшной трагедией. Потому перед началом летнего сезона самое пристальное внимание состоянию детских площадок. К этой работе подключились и правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Галины Буро.

Это жесткие кадры падения футбольных ворот на ребенка. Видно, как дети раскачивают конструкцию, а потом один из юных футболистов не успевает отскочить. Тяжелая железная арка придавливает мальчика. Да, можно сказать, что виновато озорство. Но такие случайности становятся пугающей закономерностью. В Беларуси два последних года из-за незакрепленных футбольных ворот происходят трагедии: прошлым летом 13-летний подросток в детском лагере под Бобруйском получил тяжелые травмы, в 2022 году похожий случай в Минске привел к гибели 12-летнего мальчика. Уроки из прошлого вынесли не все.

Ворота не закреплены. И, в принципе, одной рукой они переворачиваются и могут стать причиной гибели ребенка.

Это популярная спортплощадка среди детей в гродненском микрорайоне Ольшанка. По вечерам ребята играют явно не в безопасный футбол. Остатки прорезиненного покрытия готовы словить за ногу увлекшегося игрока, а дырявый забор ощетинился металлическими прутьями – того и гляди поцарапает. Шаткая ситуация и с детской горкой в соседнем микрорайоне Фолюш.

Мы с тобой выявили незакрепленную лестницу, отсутствие ступеньки. Вторая ступенька также скоро отломается, и от старой ступеньки остались саморезы.