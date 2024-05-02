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Делегат ВНС и многодетная мама: «Сила белорусской женщины в добре»

02 мая 2024 18:25
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Делегат ВНС и многодетная мама: «Сила белорусской женщины в добре»-1

Анна Смаргун, оператор по наращиванию эпитаксиальных слоев ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:
Уже более 20 лет я работаю на «Интеграле». С детства в микроэлектронике, любила чинить часы, не зря я работаю здесь. Я наношу защитные маскирующие покрытия, микросхемы полупроводниковых приборов, качество которых влияет на дальнейшую работоспособность изделий. Слежу во время работы за давлением, за расходом газов, примесей, чтобы у нас была действительно качественная продукция. Я люблю свою работу, люблю «Интеграл». «Интеграл» – это научное, высокотехнологическое крупное производственное предприятие. Является одним из лидеров микроэлектроники в стране.

Делегат ВНС и многодетная мама: «Сила белорусской женщины в добре»-4

Я стала делегатом ВНС, я представляю Белорусский союз женщин «Интеграла», а это более 2 500 женщин. На Всебелорусском народном собрании обсуждались очень важные вопросы. Главное – сохранить нашу страну мирной, спокойной.

Сила белорусской женщины в добре, у нее все будет получаться. Она сильная, терпеливая, мужественная, ответственная.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # общество # Анна Смаргун

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