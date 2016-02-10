В центре Бреста трещит по швам и разваливается элитный дом, который построили 10 лет назад

Новости Беларуси. В самом центре Бреста буквально трещит по швам и разваливается элитный дом, который построили всего-то лет 10 назад. Красиво изогнутые стены с итальянской штукатуркой с первого по третий этаж дали трещину. Одной из квартир осталось недолго до аварийного состояния.

Дина Чухланцева, владелец квартиры:

Здесь у нас раньше была детская, а теперь нам пришлось освободить это помещение.

Многодетная мама Дина Чухланцева вот уже несколько месяцев не может вернуться в собственную квартиру вместе с семьей. Стены двух комнат с дорогим ремонтом покрылись большими трещинами.

Дина Чухланцева, владелец квартиры:

Невозможно было спать, невозможно было в течение дня укладывать детей. Потому что в эту стену постоянно долбили. Было такое ощущение, что под обоями сыпется штукатурка. Она действительно сыпалась.

По соседству идет масштабная стройка – возводят гостиницу. Строители работают ударными темпами в прямом и переносном смыслах. А жалобы и стенания людей пока принесли лишь один результат: представители компании-застройщика отеля время от времени измеряют величину трещин. Однако в результаты замеров самих жильцов не посвящают. К слову, от встречи со съемочной группой СТВ руководство компании тоже отказалось.

Константин, житель Бреста:

Нет документов, нет ответственных за установку этих маяков. Нет данных мониторинга. Они приходят, что-то сами себе пишут, какие-то отметочки делают, столько-то миллиметров подвинулось или нет. Но мы-то этого не видим, не понимаем, что происходит.

Но самая жуткая картина – на первом этаже здания. Еще неделю назад здесь располагался офис туристической фирмы. Однако, по рекомендации МЧС, помещение пришлось срочно покинуть. Бывший офис словно побывал в эпицентре землетрясения. Призвать к ответу организацию-застройщика удалось только руководству города.

Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского горисполкома:

Мы заставили застройщика разработать документацию на усиление. Эта документация прошла экспертизу государственную. И после этого они уже на сегодняшний день выполнили работы по усилению фундамента.

Вадим Ольшевский, начальник инспекции департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области:

Сегодня угрозы обрушения строительных конструкций нет. Но вынужден проводиться мониторинг. По результатам мониторинга будет выполнен ремонт квартир, имеющих трещины. Ремонт будет выполнен силами заказчика.

Но сами жильцы в радужные перспективы не верят. Жить в доме с такими «узорами», пусть и скрытыми обоями, все равно страшно. Да и стройка по соседству не останавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.