С недобросовестных предприятий Комитет госконтроля Беларуси за год взыскал более 2 трлн. рублей

Новости Беларуси. С недобросовестных субъектов хозяйствования Комитет госконтроля Беларуси за год взыскал более двух триллионов рублей. При общем сокращении проверок удалось повысить их эффективность. Итоги работы за год главный контролирующий орган страны подвел 10 февраля. Так, в 2015 году было проведено более полутора тысяч проверок. Это, к слову, лишь один процент от всех подобных мероприятий в республике.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Ушли от количественных показателей по числу проводимых проверок и сделали акцент больше на результативность этих проверок. Во-первых, чтобы не дергать субъекты хозяйствования и идти на субъект хозяйствования, как того требует Глава государства, не просто так, потому что мы давно там не были, на этом субъекте хозяйствования, а идти на конкретную проблему, которую мы высвечиваем или выясняем перед тем, как прийти на это предприятие или организацию, зная о том, что там есть какое-то нарушение на основе оперативной подработки.

В этом году планируется создать реестр собственников приватизированных предприятий. Продолжится контроль за работой тех, которые прошли модернизацию. Без внимания не останутся те объекты, где есть риски или признаки финансовых нарушений. В первую очередь, чтобы их предотвратить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.