Минторг порекомендует снизить надбавки на отечественные товары

Новости Беларуси. Министерство торговли порекомендует снизить надбавки на отечественные товары. С соответствующим перечнем наименований в ближайшее время ознакомят каждый объект торговли. Цены в магазинах 10 февраля не остались без внимания на заседании коллегии ведомства.

К слову, в целом торговые надбавки за последние несколько лет практически не изменились. Минторг и дальше продолжит контролировать цены. Те же, кто попытается нарушить правила ценообразования, рискуют. За прошлый год торговой инспекцией было выявлено 30 таких случаев. Работа этих объектов была приостановлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Сегодня, как и предполагал Минторг, национальных всплесков не произошло. И, если посмотреть, значит, рост цен, он сегодня находится на вполне прогнозируемом уровне. Цены не выросли оттого, что их отпустили, потому что создана конкурентная среда. Это во-первых. Во-вторых, платежеспособный спрос населения и потребительский спрос на товары является регулятором цен.