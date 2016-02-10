Мэр Минска Андрей Шорец встретился с сотрудниками СТВ: обсудили совместные проекты и планы по обустройству столицы

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома озвучил приоритеты в развитии инфраструктуры города на встрече с коллективом СТВ.

«Столичное телевидение» отмечает 15-летие. Оно создавалось как городской телеканал. Сегодня — это телехолдинг национального масштаба, но Мингорисполком по-прежнему один из самых активных учредителей предприятия. За последние годы в эфир вышло множество репортажей и проектов о жизни столицы.

Мэр поинтересовался, чем живет СТВ сегодня, и пообщался с сотрудниками. Кстати, из студии, где проходила встреча, вышел первый эфир белорусского телевидения, которое в эти дни отмечает 60-летие. На встрече обсудили и новые совместные проекты. Один из них - реалити-шоу с пилотным названием «Битва дворов».

Журналисты и ведущие воспользовались случаем, чтобы удовлетворить и профессиональный, и личный интерес. Мэру задавали вопросы об архитектурном облике столицы, сохранении историко-культурного наследия, о строительстве социальных и спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Бассейны будем строить. У нас это проблема. Небольшие бассейны. Им уже озвучили эту тему. К сожалению, мы тендер проводили, и пришли только россияне и поляки с ценой бассейна от 3 миллионов долларов. Мы свой будем делать как минимум в два раза дешевле. Вот детские сады и бассейны. Если мы построим в каждом районе по бассейну, это будет не прорыв, но люди скажут спасибо.